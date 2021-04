"Geburtshaus Langgöns" hat seine Pforten geöffnet

Bürgermeister Marius Reusch beim Antrittsbesuch im "Geburtshaus Langgöns" mit den Hebammen Vanessa Hildmann und Kim Spottog (r.). Foto: Rieger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - "Es ist super, dass zukünftig wieder Kinder mit dem Geburtsort Langgöns auf die Welt kommen", freute sich Bürgermeister Marius Reusch bei seinem Antrittsbesuch im "Geburtshaus Langgöns".

Die beiden Hebammen Kim Spottog und Vanessa Hildmann ermöglichen damit Schwangeren aus der Region eine weitere Möglichkeit, ihr Kind außerklinisch zur Welt zu bringen. Anfang März öffnete das Haus in der Birkenstraße 31 im Kernort Lang-Göns seine Pforten.

Für die beiden jungen Frauen geht damit ein lang gehegter Berufswunsch in Erfüllung: "Das Normalste der Welt gibt es jetzt auch in Langgöns. Wir kommen beide aus der Hausgeburtshilfe. Wir wissen, dass es für die Schwangeren sehr wichtig ist, sich wohlzufühlen."

Das ist in dem Geburtshaus, das die beiden Hebammen geschmackvoll und einladend in den dominierenden Farben Weiß und Altrosa eingerichtet haben, leicht möglich. Krankenhausatmosphäre wird hier konsequent vermieden: "Je entspannter und vertrauter die Umgebung für die Frau ist, desto leichter und entspannter kann auch die Geburt des Kindes sein", wissen die Geburtshelferinnen. Es stehen zwei Sprechzimmer für die Beratung in Schwangerschaft und Wochenbett, ein Geburtszimmer mit angeschlossenem Raum mit Badewanne und ein Kursraum zur Verfügung. Momentan laufen wegen Corona die Kurse allerdings nur online. Das Angebot umfasst Kurse zur Geburtsvorbereitung, Schwangerensport, Rückbildungsgymnastik und Babymassage.

Marius Reusch, selbst zweifacher Vater, zeigte sich von den Räumlichkeiten sehr beeindruckt und überreichte als Willkommensgeschenk unter anderem einen Babystrampler: "Das ist das Präsent für unsere neuen Erdenbürger, es wird seit dem Frühjahr 2020 jedem Neugeborenen in der Großgemeinde überreicht", informierte der Rathauschef und warb dafür, diese Information gerne an die jungen Eltern im Geburtshaus weiterzugeben. "Langgöns - hier bin ich daheim" lautet der ansprechende Slogan, der auf dem weißen Strampler das Langgönser Wappen umrahmt. "Das soll Verbundenheit symbolisieren und das Heimatgefühl stärken". Reusch lobte den "respektablen Schritt" der beiden 27-jährigen Hebammen, "in so jungen Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen".

Im Mai sollen planmäßig die ersten Babys im Geburtshaus das Licht der Welt erblicken. Eine offizielle Einweihungsparty gibt es wegen der aktuellen Situation nicht, interessierte werdende Eltern können aber auf Instagram (geburtshaus_langgoens) neben der Liveübertragung einer kleinen Feier vom Ostersamstag um 11 Uhr, jederzeit bei einem virtuellen Rundgang die Räumlichkeiten und die beiden Hebammen kennenlernen.

Kleine anonyme Geburtsberichte können auch angeschaut werden, "die kommen übrigens bei unseren angehenden Eltern sehr gut an, zeigen sie doch, dass Geburt auch anders geht", wissen die Hebammen.

Im Internet: http://www.Geburtshaus-Langgöns.de.