Gedenktafel an der evangelischen Kirche Dornholzhausen erinnert an furchtlosen Pfarrer

Gedenktafel für Pfarrer Paul Schneider in Dornholzhausen.

DORNHOLZHAUSEN (bkl). Eine Gedenktafel aus Bronze hängt im Fachwerkvorbau rechts neben der Eingangstür der evangelischen Kirche Dornholzhausen. Die Plakette erinnert an Paul Schneider (1897-1939), der von 1926 bis 1934 als Pfarrer in Dornholzhausen sowie im benachbarten Hochelheim wirkte. Mit seinen Predigten und öffentlichen Äußerungen geriet er in Konflikt mit dem NS-Regime, dem er sich mutig entgegenstellte. Am 18. Juli 1939 wurde das Mitglied der "Bekennenden Kirche" im Konzentrationslager Buchenwald umgebracht, sodass sich Paul Schneiders Todestag nun zum 81. Mal jährt. Da er regelmäßig aus dem Fenster seiner Einzelzelle mit laut gerufenen Bibelworten des Trostes und der Hoffnung seine Mithäftlinge auf dem Appellplatz ermutigte, nennt man Paul Schneider auch den "Prediger von Buchenwald".

Das Porträt Paul Schneiders wurde von Wolfgang Öster aus Uckersdorf gestaltet. Der Text erzählt von der Tätigkeit des Seelsorgers. Zudem ist sein Konfirmationsspruch aus dem Johannesevangelium aufgenommen: "Christus spricht: Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme." Die Gedenktafel enthüllte 1997 Schneiders damals 93-jährige Witwe Margarete im Anschluss an einen Gottesdienst, in dem an das Wirken des mutigen Pfarrers erinnert wurde. Die Kirche, in der Paul Schneider acht Jahre lang predigte, ist gegen Ende des 12. Jahrhunderts als romanische Kapelle entstanden und hatte einen quadratischen Grundriss. 1717 kam es zur Erweiterung durch einen angebauten Altarraum und einen Fachwerkvorbau im Westen.