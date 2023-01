Geistliche Abendmusik mit dem Bonifatius Ensemble

Langgöns. Zu einer geistlichen Abendmusik zum Ende des Weihnachtsfestkreises lädt die Evangelische Gemeinde Kleebachtal am Sonntag, 22. Januar, um 17 Uhr, in die Evangelische Kirche in Niederkleen ein. Das „Bonifatius Ensemble“ aus Lißberg pflegt den mehrstimmigen Gesang von á capella Chorsätzen und Motetten. Werke von alten Meistern wie Heinrich Schütz und verschiedenen Vorläufern zu Advent, Weihnachten und der Epiphaniaszeit werden erklingen. Das „Markenzeichen“ des Chores ist die geringe Personenzahl von zwölf Sängerinnen und Sängern, die bis zu achtstimmig singen werden. Außerdem werden einige der über 2000 Instrumente aus dem für Hessen einmaligen Instrumentenmuseum in Lißberg zu hören sein. Dazu gehören Welteinmaligkeiten wie Organistrum oder Sinfonia. Der Leiter des Chores und gleichzeitig Leiter des Museums, der ehemalige Pfarrer von Lißberg, Kurt-Walter Racky, sowie Mitglieder des Chores werden die Instrumente vorstellen und spielen. Der Eintritt ist frei, am Ende wird eine Kollekte zur Erstattung der teilweise erheblichen Fahrkosten der ehrenamtlichen Sängerinnen und Sänger erbeten.