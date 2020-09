Geldautomat in Kirch-Göns gesprengt

Um halb drei in der Nacht wurden die Anwohner durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

KIRCH-GÖNS - Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag im Butzbacher Stadtteil Kirch-Göns einen Geldautomaten gesprengt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten sie Bargeld im unteren, fünfstelligen Eurobereich, so die Polizei. Das in der Hauptstraße gelegene Gebäude wurde durch die Detonation stark beschädigt.

Kurz vor halb drei in der Nacht waren mehrere Anwohner durch einen lauten Knall unsanft aus dem Schlaf gerissen worden. Zeugen berichteten von einem dunklen Pkw, der kurz darauf mit hoher Geschwindigkeit davonrauschte.

Die Friedberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend um sachdienliche Hinweise. Wem sind vor der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Hauptstraße aufgefallen? Konnten die Täter beobachtet werden? Wer kann weitere Hinweise auf das oder die genutzten Fluchtfahrzeuge geben?

Mögliche Zeugen werden gebeten sich, unter der Telefonnummer 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.