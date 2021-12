Geldautomat in Langgöns gesprengt

Unbekannte haben in der Moorgasse in Lang-Göns einen Geldausgabeautomaten gesprengt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

LANGGÖNS - In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte in der Moorgasse in Langgöns einen Geldausgabeautomaten gesprengt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Demnach hätten Zeugen der Polizei gegen 2.35 Uhr einen lauten Schlag gehört und die Polizei verständigt.

Die Zeugen, so die Polizei weiter, berichteten zudem, dass die Täter nach der Tat in einen dunklen Audi mit Siegener Kennzeichen (SI) gestiegen und davongefahren waren.

Offenbar hatten die Täter mittels Sprengstoff eine Explosion des Geldautomaten, der sich in einer Bankfiliale befindet, herbeigeführt. Durch die enorme Wucht der Explosion wurden Fenster entglast und davor stehende Pkw beschädigt. Ob die Täter Geld erbeuteten, sei, so die Polizei weiter, aktuell noch unklar; die Fahndung nach den Tätern laufe aktuell weiter.

Die Kriminalpolizei Gießen (0641-70062555) sucht Zeugen, die heute Morgen Hinweise zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben können.