Geldsegen für Langgöns von Bund, Land und EU

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS (ikr). Landwirte und Erholungssuchende wie Spaziergänger und Fahrradfahrer dürfen sich freuen: Fünf Teilstücke von Feldwegen in den Gemarkungen Niederkleen, Oberkleen, Cleeberg, Espa und Lang-Göns wurden saniert. Der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch und Stefanie Flecke, Leiterin des Amtes für Bodenmanagement Marburg, eröffneten die Streckenabschnitte offiziell.

Rund 400 Hektar Kulturlandschaft sind in der Großgemeinde Langgöns über das multifunktionale Wegenetz zukünftig besser erreichbar. Insgesamt wurden fast 460 000 Euro verbaut. Davon stammen rund 285 000 Euro aus dem Förderprogramm für "dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen (dlCal)" der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Hessen. 92 000 Euro steuerten die Jagdgenossenschaften der oben genannten Ortsteile bei: 40 000 Euro kamen aus Oberkleen, 20 000 Euro aus Lang-Göns, 16 000 Euro aus Niederkleen, 10 000 Euro aus Espa und 6000 Euro aus Cleeberg - je anteilig.

"Wir haben 20 Jahre darauf hingearbeitet und gespart, wir freuen uns sehr, dass die Maßnahme nun umgesetzt wurde!", betonte Frank Reusch für die Jagdgenossenschaft Lang-Göns und überreichte einen symbolischen Scheck. Jens Reuter von der Jagdgenossenschaft Oberkleen schloss sich diesen Worten an und ergänzte: "Ohne Fördertöpfe wäre es nicht möglich gewesen."

Die restliche Summe in Höhe von rund 83 000 Euro übernahm die Gemeinde. Marius Reusch sagte: "Ich war sehr positiv überrascht, wie schnell und kostengünstig, aber trotzdem qualitativ hochwertig der Ausbau erfolgte, bei dem die alten Wege als Unterlage dienten. Diesen Ansatz haben wir jetzt auch auf die Sanierung des Branntweinweges in Espa übertragen. Mein Dank gilt allen Beteiligten!" Stefanie Flecke lobte das "gute und stimmige Konzept der Kommune Langgöns". Sie unterstrich, dass auch "überregionale Radwege mit eingebunden" worden seien.

In Langgöns entsprachen viele Feldwege noch dem Standard der fünfziger und sechziger Jahre. Größere und modernere Maschinen, veränderte Bewirtschaftungsverhältnisse, aber auch veränderte Bedürfnisse aufgrund der intensiven Freizeitnutzung machten somit eine Anpassung des ländlichen Wegenetzes erforderlich.

Auf dem Verbindungsweg zwischen dem Mandlerweg und dem Weg nach Dornholzhausen in der Gemarkung Lang-Göns können nun breitere Erntemaschinen problemlos eingesetzt werden. Fußgänger als auch Radfahrer haben Ausweichflächen und können den Weg gleichzeitig nutzen.

In der Gemarkung Oberkleen wurde der multifunktional genutzt Hauptwirtschaftsweg durch das idyllische Tal am Mennerkleebach den jeweiligen Erfordernissen entsprechend neu ausgebaut. Durch den nun 3,5 m breiten Weg können rund 106 Hektar Felder und Wiesen im Tal zeitgemäßer bewirtschaftet werden.

Der Hohlweg in Niederkleen, Richtung Gemeindewald am "Sanges", wird von den Anwohnern gerne zum Spazieren oder für Radtouren genutzt. Für die Landwirte ist er unverzichtbar, um die Ernte mit Lastkraftwagen direkt vom Feld abzutransportieren oder mit ihren Landmaschinen Äcker und Wiesen zu erreichen. Auch die Erreichbarkeit des Landhandels in Butzbach oder Lang-Göns konnte mit dieser Wegebaumaßnahme verbessert werden.

Der Seegrund zwischen Espa und Cleeberg liegt zwischen Wäldern, ausgedehnten Wiesen, Weiden, kleineren Äckern und Teichen entlang des Kleebachs. Durch dieses beliebte Naherholungsgebiet führt der Seegrundweg, ein gemarkungsübergreifender Wirtschafts- und Wanderweg. Der Weg ist zudem Teil des Radwegekonzeptes zwischen dem Landkreis Gießen und den Wetteraukreis sowie des "Panoramaweges Cleeberg". Genutzt wird er außerdem von der Landwirtschaft zur Holzabfuhr und zum Erreichen der Fischteiche. Auch an diesem multifunktionalen Weg konnten die erforderlichen Erneuerungsmaßnahmen umgesetzt werden. "Mit dem Ausbau der fünf Wegabschnitte konnte somit das Wegenetz nachhaltig für die Zukunft gerüstet werden", resümierte Stefanie Flecke.

Kommunen aus ganz Hessen bewerben sich um die Gelder aus dem dlCal- Fördertopf.