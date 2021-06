Gemeinde Langgöns übernimmt Kosten für Elternbriefe

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Das Angebot der Gemeinde an Eltern von Neugeborenen, kostenlos Elternbriefe des Vereins "Arbeitskreis Neue Erziehung (ANE)" zu beziehen, ist angelaufen. Auf Initiative der ehemaligen Mandatsträgerin Barbara Fandré (FDP) hatte die Fraktionsgemeinschaft von CDU und FDP dies Anfang 2021 beantragt. "Die Elternbriefe 1 bis 3 werden seit April mit den Geburtsglückwünschen und Bodys mit verteilt", informierte Marius Reusch im Sozialausschuss. Im Infobrief des Bürgermeisters wird dazu angeboten, dass interessierte Eltern ein kostenfreies Abonnement der Elternbriefe über die Gemeinde abschließen können. Insgesamt 43 Briefe gibt es, im ersten Lebensjahr des Kindes kommen sie monatlich per Post und anschließend bis zum achten Lebensjahr alle zwei bis drei Monate. Ein Abonnement kostet 39 Euro und wird von der Gemeinde übernommen. Die interessierten Eltern melden sich bei der Gemeinde, die dann die jeweiligen Abos abschließen kann. Die Briefe werden dann von ANE direkt an die Eltern versandt. "Das Angebot wird bereits gut angenommen, es gab bereits die ersten Abo-Abschlüsse. Das ist eine schöne Sache, was wir da den Eltern anbieten", resümierte Reusch.