Gemeinde tagt am Donnerstag

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Das Langgönser Gemeindeparlament tagt am kommenden Donnerstag, den 12. November, um 20 Uhr im Bürgerhaus des Kernorts Lang-Göns. Bürgermeister Marius Reusch wird den Haushaltsentwurf 2021 einbringen. Weitere Themen sind unter anderem der Klimaschutz in Neubaugebieten, Energiesparziele, Ladesäulen für E-Mobilität an der Sporthalle in Oberkleen, die Sanierung von Landesstraßen bis 2025, die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Dornholzhausen und der Bebauungsplan „Mischplatz“ im Ortsteil Niederkleen. Interessierte Besucher werden aufgrund Corona um Voranmeldung gebeten, per E-Mail an c.itter@langgoens.de. Es ist nur eine begrenzte Anzahl von Zuschauern zugelassen.