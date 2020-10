Gemeindliches Konzept wird weitergeführt

Jetzt teilen:

CLEEBERG - (ikr). Der Spielplatz im Bereich des Biengartenwegs auf der Westseite des Geländes der Kindertagesstätte in Cleeberg soll 2021 in einen öffentlichen Spielplatz umgewandelt werden. Damit wird das gemeindliche Spielplatzkonzept, jedes Jahr einen Spielplatz neu zu gestalten, weitergeführt. Ein Planungskonzept dafür hatte der Ortsbeirat in Kooperation mit Eltern und Kitaleitung bereits 2018 erarbeitet. Dieses Papier erläuterte Heidi Tonhäuser (SPD) in ihrer Funktion als Mitglied des Sozialausschusses und Cleeberger Ortsvorsteherin.

Es war seinerzeit unter der Vorgabe eines schmalen Budgets erstellt worden. Nun steht ein Kostenrahmen in Höhe von 50 000 Euro zur Verfügung. Das Konzept sieht unter anderem die Ausstattung mit verschiedenen Schaukeln, einer Wippe, Rutsche und Sandkasten sowie Sitzgruppen für Erwachsene vor. Zum Teil sollen die Geräte aus dem Altbestand zum Einsatz kommen, zum Teil durch Neuanschaffungen. Das Konzept aus Cleeberg soll nun dem Bauamt zugeleitet werden, dort soll geprüft werden, was im Rahmen des Budgets möglich ist. „Ich finde, wir sollten Geld für die Kinder in die Hand nehmen“, betonte Kristine Tromsdorf. Bürgermeister Marius Reusch sagte: „Wir packen das jetzt schon richtig an, die Vorschläge sind eine gute Grundlage, die wir gerne aufnehmen!“