Geschlossene Hilfe aus Langgöns für Flutopfer

Bürgermeister Marius Reusch (6. v.l.) spricht den Langgönser Helfern seinen Dank aus.

LANGGÖNS - Drei Wochen nach dem zerstörerischen Unwetter sind die Menschen rund um Ahr und Eifel noch immer damit beschäftigt, die Trümmerlandschaft aufzuräumen. Wasserleitungen wurden weggespült, ganze Häuser an den sonst ruhigen Flüssen wie der Ahr wurden schwer beschädigt. Vor allem die Versorgung mit Wasser und Strom ist in der Region seitdem ein Problem. Die Pumpstationen im Tal sind zerstört, Wasser muss mit Lastwagen in die Hochbehälter gefahren werden.

Eben diese Arbeit erledigte unter anderem die Freiwillige Feuerwehr aus Langgöns. Der Tankwagenspezialist Gebrüder Langensiepen hatte zu diesem Zweck einen Auflieger mit 30 000 Liter Volumen sowie einen Tanker mit 15 000 Litern zur Verfügung gestellt. Seit nunmehr zwei Wochen werden die Gemeinden im Ahrtal täglich mit Wasser versorgt. Die Geschichte einer Dorfsolidarität, die keine Grenzen kennt und nur eines der Beispiele, wie Langgönser Bürger und Unternehmen Hilfe leisteten. Bürgermeister Marius Reusch dankte bei einem kleinen Empfang den zahlreichen Helfern. "Es ist toll, zu sehen, wie ein Gemeinwesen in so einer Krisensituation funktioniert. Die Unternehmer haben sofort reagiert und geholfen". Das Rathaus bezahlt die Auslagen für den Wassertransport der vergangenen 14 Tage und wird auch weiterhin die finanziellen Mittel zu Verfügung stellen, um die Region an der Ahr weiter mit Wasser zu versorgen. "Solange es nötig ist", wie Reusch unterstrich.

Nach dem ersten Spendenaufruf am 16. Juli brachen für die Initiatoren Ina und Riki Lotz sowie Mitkoordinator Attila Pedru alle Dämme. Auf dem Parkplatz des Heimtierbedarfs Lang wurde die Menge an Hilfsgütern nach kurzer Zeit so enorm, dass Transporter der Spedition Bork und Tilly Hedrich GmbH angefordert wurden. Einen Tag später rollte der erste Langgönser Konvoi in das Gebiet. Es sollte nicht der letzte bleiben. Neben Sachspenden war vor allem die Versorgung mit Lebensmitteln wichtig. Rewe Travaci schloss sich der Aktion an und organisierte eine Spendenaktion in den Supermärkten. Kunden konnten vorgepackte Tüten mit Lebensmitteln erwerben und spenden. "Es waren am Ende knapp 1000 Tüten, die gespendet wurden", berichtete Tino Kley (Nahkauf Travaci/Kley). Auch abseits der Lebensmittelspenden kamen innerhalb kürzester Zeit so viele Spenden zusammen, dass der Platz bald nicht mehr ausreichte. "Die Menschen sind 50 bis 60 Kilometer gefahren, um Dinge abzuliefern", schilderte Kley. Weitere Lebensmittel spendete die Firma Eimer Obst und Gemüse.

Beim Beladen der unzähligen Laster packte die Freiwillige Feuerwehr mit an. Pedru betonte beim Gespräch mit dieser Zeitung, dass das Prinzip "einfach machen, einfach helfen" ein Schlüsselgedanke gewesen sei. "Das war ein Lauffeuer der Solidarität. Langgöns handelte nach dem Motto 'Ich mach´s, weil ich´s kann'. Wir haben das Wir-Gefühl einfach vollkommen gelebt", resümierte der Wiener.