Geselliges Beisammensein beim Niederkleener Museumsfest

Viel beachtet werden die fotografischen Herbstimpressionen am Leiterhaus. (Foto: Rieger)

NIEDERKLEEN - (ikr). Bei herrlichem Herbstsonnenschein war das traditionelle Museumsfest in Niederkleen einmal mehr ein reizvoller Publikumsmagnet: Viele Niederkleener, aber auch zahlreiche Besucher aus dem Umland kamen in Scharen in die Kirchgasse zum Museum, um kulinarische Genüsse und das gesellige Beisammensein unter freiem Himmel zu genießen. 110 Anmeldungen gab es, mit diesem großen Interesse hatte das Organisationsteam um den ersten Vorsitzenden Hans-Joachim „Jogi“ Röhrig und Museumsleiterin Doris Müller-Heinz gar nicht gerechnet. Mit 3G war die Veranstaltung Corona-konform.

Das Fest in Kooperation mit dem Landfrauenverein aus Niederkleen und Dornholzhausen startete am Mittag. Kurzfristig stellten die Organisatoren Tisch und Bänke „von der Gass“ in den benachbarten Hof „Hofmanns“, wo dann alle in der wärmenden Herbstsonne statt im Schatten vor dem Museum sitzen konnten. Unter Regie von Chefkoch Bernd Schäfer gab es Kürbissuppe, die „oarg gout“ ankam. 70 Portionen wurden allein am Mittag verzehrt, außerdem gab es leckere Würstchen vom Grill. Am Nachmittag sorgten die Landfrauen mit selbstgebackenen Kuchen und Kaffee für das leibliche Wohl. Für die jungen Gäste gab es eine Mal- und Bastelecke, hier wurden kleine Kürbisse bemalt. Bei der Mitmach-Bilder Ausstellung am Leiterhaus hatte der Heimat- und Geschichtsverein einen Bilderwechsel vorgenommen und Fotos mit vielen Herbstimpressionen zusammengestellt. „Superschöne Fotos und tolle Fotografen haben wir im Dorf und Umgebung“, lobte Jogi Röhrig. Selbstverständlich hatte auch das Museum seine Pforten geöffnet. „Alles wird angenommen, viele interessieren sich auch für das Museum und die Bilderausstellung“, freute sich Doris Müller-Heinz. Eine Gruppe habe an diesem Nachmittag auch das Angebot des virtuellen Dorfrundgangs genutzt. „Auf diese Weise können Alt und Jung gemeinsam das Dorf kennenlernen“, betonte die Museumsleiterin. Dieser Spaziergang beginnt und endet in der Kirchgasse beim Wiegehäuschen, dem Leiterhaus und vor dem Heimatmuseum. Genau 2,82 km beträgt die Strecke, sie sollte in einer knappen Stunde zu bewältigen sein. So lässt sich das historische Niederkleen mit viel Spaß und auf ganz moderne Art und Weise entdecken.

Das Museumsfest beendete die diesjährige Saison des Heimat- und Geschichtsvereins, der jahreszeitliche Bilderwechsel am Leiterhaus wird fortgeführt.