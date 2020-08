Gewässerlauf des Kleebach wird von Anlandungen befreit

Blick von der steinernen Brücke im Bereich Bergstraße auf den Kleebach: Hier haben die Arbeiten zur Ausräumung des Sediments und Bewuchses begonnen. (Fotos: Rieger)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

NIEDERKLEEN - In Niederkleen haben die Arbeiten am Kleebach begonnen. Ziel der Ausbaggerung ist es, den Gewässerlauf von Anlandungen zu befreien, um zukünftig Hochwasserereignisse infolge von Starkregen, wie öfter in der Vergangenheit und zuletzt im Juni passiert, zu vermeiden. Der Bachlauf wird nun im Bereich zwischen der steinernen Brücke im Bereich Kreuzstraße/Bergstraße und der Brücke am Backhaus/Schneiderberg geräumt.

Der Erste Beigeordnete Hans Noormann (Grüne), in Vertretung von Bürgermeister Marius Reusch (CDU), informierte in der Sitzung des Ortsbeirats Niederkleen über die Maßnahme. „Es wurde viel angeschwemmt in dieser Ortslage, deshalb muss auch viel ausgebaggert werden“, erklärte der Lokalpolitiker. Ursache ist das naturbedingt geringe innerörtliche Gefälle des Gewässers, wodurch es immer wieder zu vermehrten Ablagerungen kommt. Über den Kleebach in der engen Ortslage in Niederkleen gibt es seit Längerem politische Diskussionen. Es geht dabei auch um die Abwägung von Hochwasserschutz versus Naturschutz. Tatsache ist, dass der Kleebachtal in der Ortslage seit Jahren intensiv von Anlandungen geprägt ist.

„Nachdem wir die beantragte Genehmigung vom Landkreis bekommen haben, dürfen nun im Bachbereich die Mäh- und Räumarbeiten vorgenommen werden“, berichtete der Vizebürgermeister. Die Fachdienste hätten genau vorgeschrieben, wie die Arbeiten erfolgen müssten. Vor dem Start am Mittwoch gab es noch einmal eine Ortsbegehung mit Vertretern der Gemeinde und den Fachleuten. Noormann griff möglichen Beschwerden vor und betonte: „Es ist alles ausführlich abgesprochen, wir hoffen, damit prophylaktisch für das nächste Starkregenereignis gewappnet zu sein!“

Der Arbeitsablauf sieht vor, den Bewuchs zunächst zu mähen und anschließend den Bachlauf wieder sichtbar zu machen, denn der ist abschnittsweise völlig zugewuchert. Zuerst werde nachgeschaut, ob noch Nester im Bewuchs vorhanden sind, wenn ja, werden sie umgesiedelt.

Beim Baggern orientieren sich die Mitarbeiter der Fachfirma am noch sichtbaren Restbachlauf. Der soll bis maximal zehn Zentimeter über der Bachsohle freigeschoben werden. Die Sohle selbst, die an diesem Streckenabschnitt rund ein bis anderthalb Meter dick ist, bleibt unversehrt, nur darüber wird das Sedimentmaterial entfernt, so dass auch bei Niedrigwasser noch Wasser im Bach verbleibt, um den dort lebenden Tieren weiter ihren Lebensraum zu bieten. „Der Kleebach wird nicht tiefer ausgebaggert, als er vorher war, man bleibt sogar ein bisschen darüber“, fasst Hans Noormann diese Arbeiten zusammen. Das ausgeräumte Material wird zunächst ein bis zwei Wochen am Rande liegen bleiben, „damit Kleingetier wieder in den Bach zurückfinden kann“, erläuterte der Erste Beigeordnete. Vorteil sei darüber hinaus, dass das Material abtrocknen kann und damit leichter abzutransportieren sei. Die Entsorgung wird fachgerecht erfolgen. Insgesamt wird der Kleebach auf einer Breite von vier Metern stufenweise ausgebaggert. Hans Noormann forderte die Besucher der Sitzung auf, Rückmeldungen zu geben, „wenn etwas nicht fachgerecht läuft“.

Bürgermeister Marius Reusch hatte im Juni, nach dem letzten Hochwasser, angekündigt, noch vor dem Herbst eine Gerinneausräumung umzusetzen, nachdem diese Forderung bereits seit Längerem aus Teilen der Bürgerschaft gefordert worden war. Dieses Versprechen hat er nun eingehalten.