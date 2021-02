Glasfaser für alle Langgönser

Glasfaser soll in ganz Langgöns Einzug halten. Symbolfoto: dpa

LANGGÖNS - Der Kernort Lang-Göns soll komplett an das Glasfasernetz angebunden werden. Diesem Antrag von CDU/FDP stimmte das Parlament in seiner Sitzung bei einer Enthaltung zu. Dazu soll die Gemeindevertretung den Gemeindevorstand beauftragen, mit der Deutschen Glasfaser Gespräche zu führen mit dem Ziel, für den Ortsteil Lang-Göns einen Gesamtausbau der Glasfasertechnik zu realisieren. Dabei sollen unter anderem die noch erforderlichen Anschlussverträge beziehungsweise eine mögliche Wirtschaftlichkeitslücke ermittelt werden.

In der Kerngemeinde wurde bislang nicht überall die nötige Ausbauquote von 40 Prozent erreicht. Alle übrigen Ortsteile haben diese Hürde genommen und werden komplett mit Glasfaser versorgt.

Der Gemeindevorstand soll weiterhin prüfen, inwieweit hierzu Fördermittel des Landes aus dem "Aktionsplan ländlicher Raum: Digitale Infrastruktur ausbauen" zur Verfügung stehen. Thomas Schmidt stimmte für die SPD zu: "Es ist ein großes Manko, dass Lang-Göns bislang nicht komplett ausgebaut wird!" Bürgermeister Marius Reusch betonte: "Wir werden uns nicht damit abfinden, dass es im Ort eine Zweiteilung gibt. Wenn die Deutsche Glasfaser es nicht macht, würden wir einen anderen Partner suchen." Zeitnah sollen jetzt "intensive Gespräche" geführt werden. Hans Dern (Grüne) bezeichnete das Vorgehen der Deutschen Glasfaser als "Rosinenpickerei": "Ich hatte vor dieser Gesellschaft gewarnt, Infrastruktur gehört nicht in private Hände", kritisierte er. Seinem Vorschlag, den Ausbau als Gemeinde selbst in die Hand zu nehmen, erteilte Reusch eine Absage. Das würden nicht mal Städte wie Frankfurt machen.

Ein Antrag der SPD sieht vor, dass sich der Gemeindevorstand gemeinsam mit dem Fachbüro im Rahmen der Planungen für einen Radweg von Niederkleen nach Lang-Göns bei Hessen Mobil und der Verkehrspolizei sowie für den Bau eines Kreisverkehrs im Kreuzungsbereich der Landesstraßen L 3133 und L 3129 am Ortseingang von Nieder-kleen einsetzt. Seit Jahren sei diese Kreuzung ein markanter Unfallpunkt, häufig mit verletzten Personen und hohen Sachschäden. Die weiter gestiegenen Unfallzahlen des Jahres 2020 hätten aktuell zu einer Einstufung dieses Bereiches als Unfallhäufungspunkt durch die Polizei geführt, heißt es in dem Antrag. Es gelte jetzt auszuloten, wie ein Kreisel an dieser Gefahrenstelle aussehen müsste, der nicht nur der sicheren Querung von Radfahrern dient, sondern auch den motorisierten Verkehr besser lenkt und Geschwindigkeit reduziert. Die CDU um Jürgen Knorz formulierte einen Ergänzungsantrag: Der Gemeindevorstand soll sich umgehend mit der Polizei und Hessen Mobil in Verbindung setzen, um die Situation noch in diesem Jahr zu entschärfen. Der SPD-Antrag wurde mit der Ergänzung einstimmig verabschiedet.

Das Angebot eines Elternbriefs für Eltern Neugeborener hatte die Langgönser CDU/FDP-Fraktionsgemeinschaft beantragt. Interessierte Eltern sollen in den Genuss eines kostenfreien Abonnements der Elternbriefe des Arbeitskreises Neue Erziehung e.V. (ANE) kommen können. Zusammen mit dem Begrüßungsgeschenk der Gemeinde sollen die ersten drei Elternbriefe überreicht werden, und die Eltern können sich dann für den Bezug über die Gemeinde entscheiden. Ahmet Karadag (SPD) begrüßte das Angebot und stellte einen Ergänzungsantrag: Nach zwei Jahren soll eine Evaluation in Form einer Elternbefragung vorgenommen werden, um die Resonanz abzufragen. Ist sie gut, soll das Projekt fortgeführt werden. Der Antrag mit der Ergänzung wurde einstimmig angenommen.

Ebenfalls einmütig folgte das Gremium dem SPD-Antrag, Fahrten zum Impfzentrum für Senioren ab 65 Jahren anzubieten und zu bezuschussen, sobald diese als vorrangig zu impfende Personengruppe priorisiert werden. Darüber hinaus sollen auch Lotsendienste und eine Impfbegleitung im Impfzentrum angeboten werden.