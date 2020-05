Glasfaseranschluss in Langgöns weiter erhältlich

Jetzt teilen:

LANGGÖNS (ikr). Die Nachfragebündelung für den Ausbau des Glasfasernetzes in Langgöns durch die Deutsche Glasfaser GmbH soll für den kompletten Kernort Lang-Göns erneut bis zum Spätsommer angeboten werden. Dies beschlossen die Mitglieder des Langgönser Haupt- und Finanzausschusses, der unter Moderation von Jürgen Knorz (CDU) erstmalig wegen Corona per Telefonkonferenz tagte, einstimmig. Damit folgte das Gremium einem Antrag der SPD-Fraktion. Anja Asmussen begründete ihn für ihre Partei: Ziel sei es, damit auch für den Kernort die geforderte 40 Prozent-Quote für einen flächendeckenden Glasfaserausbau bis ins Haus zu erreichen. "Dafür sehen wir jetzt gute Chancen", betonte Asmussen. Gerade in den vergangenen Wochen, wo Homeoffice und Homeschooling einen erheblich höheren Stellenwert als bisher erlangt hätten, sei vielen Bürgern die Wichtigkeit und der Nutzen von schnellem Internet noch deutlicher vor Augen geführt worden. Alle, die bislang im Kernort noch keinen Antrag auf Glasfaser gestellt hätten, sollten dazu nun noch einmal die Chance bekommen.

Die Ortsteile Cleeberg, Dornholzhausen, Espa, Oberkleen und Niederkleen bekommen bereits den kompletten Ausbau der neuen Infrastruktur, denn hier lagen die Quoten im geforderten Bereich. Lediglich im Kernort Lang-Göns reichte die Quote nur für einen Teilausbau. Auch "Nachzügler" kommen noch in den Genuss der während der Nachfragebündelung gebotenen Vergünstigungen: So fallen für sie weiterhin keine Baukosten an und die monatlichen Vergünstigungen und Freimonate bleiben als Konditionen erhalten. Im Herbst soll das Glasfasernetz in der Großgemeinde verlegt werden. "Anfang 2021 könnten dann die ersten Haushalte ans Netz gehen", hofft der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch (CDU) bei der Vorstellung der Nachfragebündelung Anfang März. Weil zwischen der HFA-Sitzung Anfang der Woche und dem Ergebnis des Umlauf-Beschlusses mehrere Tage lagen, konnte Jürgen Knorz am Donnerstag bereits mitteilen, dass entsprechende Gespräche mit der Deutschen Glasfaser inzwischen schon zielführend stattgefunden haben.

Im Servicepunkt auf dem Parkplatz "Am Lindenbaum" stehen Mitarbeiter der Deutschen Glasfaser weiterhin von Dienstag bis Freitag jeweils von 14 bis 19 Uhr, samstags von 9.30 Uhr bis 15 Uhr bereit, um Anträge anzunehmen.