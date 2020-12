Goldhochzeitspaar lernte sich an Fasching kennen

Marlene und Edwin Vowinkel sind seit 50 Jahren verheiratet. (Foto: Vowinkel)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - (red). Marlene und Edwin Vowinkel feierten am 18. Dezember ihre goldene Hochzeit. Kennengelernt haben sie sich an Fasching 1968. 1970 heirateten sie in der Kirche in Leihgestern. Marlene hat Friseurin gelernt, Edwin war 36 Jahre lang bei Brückner & Mund in Gießen als Einzelhandelskaufmann tätig. Bis zur Rente 2013 war er noch bei Mode Beppler in Langgöns beschäftigt. Der ganze Stolz der beiden sind ihre beiden Töchter und vier Enkelkinder. Glückwünsche zur goldenen Hochzeit kamen wegen Corona auf unterschiedlichste Art und Weise. Dafür bedanken sich beide auf das Herzlichste. Leider konnte kein Umtrunk angeboten werden, aber ihre Kinder haben den beiden einen wunderschönen Abend im engsten Familienkreis vorbereitet um den Tag noch zu etwas ganz Besonderem zu machen. Hierzu wurde unter anderm das heimische Restaurant ins Wohnzimmer gebracht. Edwin musste ein Kreuzworträtsel beantworten mit Fragen rund um das Thema „kennenlernen“. Auch das Hochzeitsbild wurde in einem beleuchtetem Rahmen noch einmal neu überreicht.