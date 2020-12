Gottesdienste abgesagt

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - (red). Auch die katholische Kirchengemeinde St. Josef Langgöns sagt alle Gottesdienste nach dem vierten Advent bis einschließlich 10. Januar ab. Die Kirche ist tagsüber zum Gebet geöffnet, Weihnachtsbaum und Krippe wird es auch in diesem Jahr geben. Die Pfarrgruppe „Am Limes“ bleibt auf elektronischem Weg mit den Gemeinden in Kontakt und stellt die Sonntag-Gottesdienste online. Gottesdienste in Papier-Form zum Mitnehmen liegen in der Kirche aus. Es gibt die Möglichkeit, sich in eine Mailingliste einzutragen, um eine Kommunikation zwischen den Gläubigen zu ermöglichen: Interessenten müssen sich aktiv anmelden, um im Verteiler zu sein. Die angemeldeten Gemeindemitglieder können dann einfach durch Antworten auf die Mail oder durch proaktives Senden einer neuen Nachricht an „lists+limes-kirche-elektronisch@woopi.org“ automatisch alle erreichen, die bei der Mailingliste angemeldet sind. Zum Anmelden einfach eine E-Mail an „lists+listmanager-de@woopi.org“ senden mit dem Betreff „subscribe limes-kirche-elektronisch“.