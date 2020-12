Gottesdienste bis 10. Januar abgesagt

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Lang-Göns sagt alle Gottesdienste bis einschließlich 10. Januar 2021 ab. Der Kirchenvorstand hat diese Entscheidung mit Blick auf die hohen Infektionszahlen und aufgrund der Verantwortung als Kirche für die Menschen getroffen.

Die frohe Botschaft von Weihnachten wird stattdessen in anderen Formaten weitergesagt: Die Glocken werden an den Feiertagen zu den üblichen Gottesdienst-Zeiten läuten. Zwei Online-Gottesdienste zu Weihnachten werden am Nachmittag des 24. Dezember veröffentlicht: Es sind ein Weihnachtssingspiel für Familien mit dem Kinderchor der Gemeinde und ein Gottesdienst mit Anspiel. Weitere Online-Gottesdienste gibt es am 27. Dezember, am Altjahresabend, dem 31. Dezember, und am 3. Januar. Andachten „To Go“ (Gottesdienst in Papier-Form zum Mitnehmen) gibt es vor der Kirchentür an der Obergasse für Weihnachten, den Altjahresabend und den 3. Januar.

Auch die evangelische Kirchengemeinde Cleeberg und Espa sagt alle Gottesdienste und Präsenzveranstaltungen bis einschließlich 10. Januar ab. Das 24. Türchen der „Leuchtenden Adventskalender“ in beiden Dörfern bleibt die Kirchentür. Sie wird an Heiligabend ab der Mittagszeit gestaltet sein und das Friedenslicht aus Bethlehem kann dort geholt werden. Über die Weihnachtszeit bleiben die Fenster des Alten Rathauses in Cleeberg (gegenüber der Kirche) geschmückt. Der Weihnachtsschmuck an beiden Kirchen und am Alten Rathaus Cleeberg bleibt bis zum 27. Dezember. Außerdem sind beide Kirchen tagsüber geöffnet. Unter https://dekanat-wetterau.ekhn.de/startseite.html finden sich auch Angebote und Links zu digitalen Weihnachts-Gottesdiensten. Für Fragen und Gespräche stehen die Kirchenvorstände von Cleeberg und Espa sowie Pfarrerin Birgit Müller unter 06085/766 oder per-E-Mail an b.mueller@kirche-cleeberg-espa.de zur Verfügung.