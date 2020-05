Gottesdienste in Jakobuskirche

Jetzt teilen:

LANG-GÖNS - (ikr). Der erste Gottesdienst mit Besuchern nach den Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie wird am Donnerstag, Christi Himmelfahrt, 21. Mai, ab 10 Uhr in der Jakobuskirche stattfinden. Danach wird wieder jeden Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst in der Kirche gefeiert. Die Gottesdienste werden unter Einhaltung der Sicherheits- und Hygienevorschriften durchgeführt. Maximal 40 Personen sind zu den Gottesdiensten zugelassen. Eine telefonische Anmeldung im Gemeindebüro (06403/3132) ist erforderlich.