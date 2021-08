Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - (red). Zu einem „Politischen Frühstück“ am Samstag, 28. August, laden die Langgönser Grünen ein. Dabei sein werden Landratskandidatin Kerstin Gromes und Behzad Borhani, Direktkandidat für die Bundestagswahl. Beginnen wird das Frühstück um 10 Uhr im Biergarten der „Speckmaus“ in der Moorgasse 17 in Lang-Göns.