„Hauslesung“ mit Ursula Flacke

Langgöns-Cleeberg. Im Rahmen einer hessenweiten Aktion „Ein Tag für die Literatur“ findet am Sonntag, 7. Mai, um 16 Uhr eine „Hauslesung“ statt. Die Autorin Ursula Flacke liest aus ihrem Jugendroman „1933! Feuer – Wie alles begann…“ und greift explizit die historischen Ereignisse des Jahres 1933 in Frankfurt am Main auf. Die Lesung findet im Privathaus der Familie Flugel, Oberkleener Straße 5 in Cleeberg statt. Der Eintritt ist frei, eine Spende für das Projekt Mädchen-Fond der Organisation Plan International Deutschland wird erbeten.