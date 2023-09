Heimat- und Geschichtsverein Niederkleen feiert

Langgöns-Niederkleen. Zum traditionellen Herbstabschlussfest lädt der Heimat- und Geschichtsverein Niederkleen erstmalig in den neuen „Begegnungsgarten“, ehemals „Glaums Garten“, ein. Am Sonntag, 24. September, ab 12 Uhr ist es so weit, dann wird der neue Niederkleener Begegnungsgarten eingeweiht. Das Projekt wird mit Geldern aus dem ‚Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept‘ (IKEK) im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms finanziert. Für das leibliche Wohl sorgt kulinarisches aus dem Backhaus und selbstgebackener Kuchen.