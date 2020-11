Heimat- und Geschichtsverein Niederkleen präsentiert Ansichtskarten

Doris Müller-Heinz (l.) und Barbara Keden präsentieren die neuen Postkarten mit Motiven aus Niederkleen. Foto: Rieger

NIEDERKLEEN - Alles war so schön geplant: Der Heimat- und Geschichtsverein Niederkleen wollte am 1. November zu einer Museumsöffnung ins Heimatmuseum in der Kirchstraße einladen. Doch wegen der aktuellen Coronavirus-Lage wurde die Veranstaltung abgesagt. An diesem ersten Sonntagnachmittag im November wollten die Vorstandsmitglieder um Hans-Joachim "Jogi" Röhrig und Doris Müller-Heinz den Besuchern ihre selbst gestalteten Ansichtskarten von Niederkleen und dem Museum, wie auch individuelle Weihnachtskarten und eine Trauerkarte, vorstellen.

Die eine Ansichtskarte trägt den Titel "Niederkleen 'Oarg schie'" und vereint sechs reizvolle Motive: Zwei Panoramaaufnahmen des Ortes, eine davon mit einer Schafherde im Vordergrund, ein Foto mit der Kirche im Hintergrund sowie Aufnahmen von pittoresken Fachwerkgebäuden. Die zweite Ansichtskarte zeigt drei Fotos mit Motiven aus dem Heimatmuseum, eine Außenaufnahme des Gebäudes und eine Gruppe Niederkleener bei einem Umzug in historischen Trachten. Außerdem gibt es jeweils eine farbige und eine schwarz-weiße Weihnachtskarte und eine Trauerkarte mit Umschlag. Die beiden Ansichtskarten und die bunte Weihnachtskarte sind für jeweils 1,50 Euro erhältlich, die schwarz-weiße Weihnachtskarte und die Trauerkarte haben einen Umschlag und kosten jeweils 2,50 Euro. Der Vereinsvorstand freut sich, wenn viele Bürger den Heimat- und Geschichtsverein durch den Kauf dieser Karten unterstützen. Sie sind unter der Kontaktadresse museum-niederkleen@gmx.de erhältlich, oder telefonisch bei Barbara Keden: Schneiderberg 25, Tel.: 06447/886359 und Doris Müller-Heinz: Falltorstraße 8, Tel.: 06447/7432.

Die Vereinsführung möchte sich auf diesem Wege auch ganz herzlich bei den vielen fleißigen Helferinnen bedanken, welche den Sommer über den außergewöhnlich schönen Blumenschmuck sowohl am Museum wie auch im Umfeld des Alten Backhauses gepflegt haben. Der große Zeitaufwand und die liebevolle Arbeit, diese Blumenpracht trotz der anhaltend hohen Sommertemperaturen zu erhalten, sei nicht hoch genug zu schätzen. Das symbolische kleine Dankeschön, ein Freigetränk, sei leider erst bei der nächstmöglichen Veranstaltung, soweit es die Pandemie zulasse, einlösbar.

Wenn das Museum wieder seine Pforten öffnen wird, können die Besucher gleich im Erdgeschoss ein neues Schmuckstück bewundern: Eine hohe Doppelvitrine von Toni Klein mit zwei Hochzeitspuppen und einer Puppe in Arbeitstracht zieht die Blicke auf sich, dankenswerterweise gespendet von Christina und Uli Wohlrab.

Gerade sind die Museumsleute auch dabei, eine lebensgroße, männliche Puppe mit Arbeitstracht auszustaffieren. Es fehlt dazu nur noch eine "aald Batschkapp und aale Schouh". Ansonsten hat er "ein Hemp" von Waldemar Gatzert, "Kittel ean Schozz" von Walter Krill und die "Manschesterhosse" von Herbert Röhrig, das waren kräftige Breitcordhosen, wie sie auch Zimmerleute heute noch tragen.

Die Vorstandsmitglieder hoffen, dass in absehbarer Zeit wieder die Gelegenheit besteht, das Museum zu öffnen, und freuen sich auf ein Wiedersehen.