Heimat- und Geschichtsverein Niederkleen zieht Bilanz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

NIEDERKLEEN - Hans-Joachim Röhrig führt weiterhin den Heimat- und Geschichtsverein in Niederkleen an. Ein wesentlicher Punkt der Tagesordnung der Hauptversammlung war die turnusgemäße Wahl des Vorstandes. Röhrig bedankte sich für die geleistete Arbeit und das große Engagement seiner Weggefährten.

In einem Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2020 wies der Vorsitzende noch einmal auf die momentan schwierige Zeit hin, die auch dem Geschichtsverein während der Pandemie große Probleme bereitet hatte. Wie bei fast allen Vereinen in Deutschland mussten alle Veranstaltungen zwangsläufig abgesagt werden. Damit fehlten wichtige Einnahmen, aber auch Spenden flossen seltener. Viel bedauerlicher jedoch als fehlende Gelder, sei aber der Aspekt, dass die generelle Möglichkeit, sich bei solchen Anlässen zu treffen und in angenehmer Atmosphäre zu kommunizieren und zu feiern, leider völlig entfallen sei, bedauerte der Vorsitzende. Dennoch war er mit den geleisteten Aktionen im Vorjahr sehr zufrieden. Er dankte den vielen Helferinnen, die unter Leitung der Beisitzerin Hanni Langen-Röhrich ein von Floristin Vera Reuter geschaffenes Blumenmeer am Leben erhielten, die das Dorfzentrum bis in den Spätherbst erstahlen ließen. Nahtlos löste dann im Advent eine ebenso schöne Beleuchtung von Museum und altem Backhaus diese Blumenpracht ab. Große Unterstützung bei der Erstellung dieser weihnachtlichen Illumination erhielten die Vereinsmitglieder von der Gemeinde Langgöns in Person des Elektrikers Jürgen Hofmann.

Unter Leitung des Wahlleiters Gerhard Heinz wurde nach Entlastung des Kassierers Jürgen Knorz der gesamte Vorstand entlastet und anschließend einstimmig erneut gewählt. Aus Altersgründen ist das verdiente Mitglied Walter Reiz zu seinem Bedauern nicht mehr in der Lage, seine langjährige Vorstandstätigkeit fortzuführen, dafür wurden Alexandra Eisenhardt und Barbara Keden, die sich beide schon lange überaus aktiv für die Belange des Vereins eingesetzt hatten, als Beisitzerinnen in den neuen Vorstand gewählt.

Vize-Vorsitzende Doris Müller gab als Leiterin des Museums einen Ausblick auf die weiteren Vorhaben des Heimat- und Geschichtsvereins. "Doris ist unsere Triebfeder - manchmal treibt sie uns fast schon zu viel an," sagte Röhrig mit einem Augenzwinkern. "Sie macht sehr viel und steckt voller Ideen", führte er weiter aus und lobte sie für ihren unermüdlichen Einsatz und ihr großes Engagement. Dieses bemerkte auch gleich die Versammlung, als sie voller Elan loslegte und für ein "Kommunikations-Café" im Museum plädierte. Nach kurzer Diskussion fanden sich gleich auch viele Interessierte aus der Versammlung, die ihre Mitarbeit zusagten. Als sie dann humorvoll und mit Blick auf die Gäste meinte, sie habe zufällig auch noch Anmeldeformulare dabei, war die Mitgliederzahl des Heimat- und Geschichtsvereins gleich um vier gestiegen.