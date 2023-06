Heimatgeschichtliche Wanderung in Oberkleen

Langgöns-Oberkleen . Der Heimat- und Geschichtsverein Oberkleen lädt alle Mitglieder und Nichtmitglieder zu einer heimatgeschichtlichen Wanderung mit anschließender Führung für Sonntag, 11. Juni ein. Um 13 Uhr ist Start am Feuerwehrgerätehaus Oberkleen, in der Brückenstraße. Der Hinweg führt über den sogenannten historischen „Totenweg“, zum Bürgerhaus Cleeberg, in der Forsthausstraße. Nichtwanderer können auch dort direkt an der Führung teilnehmen. Die Führung selbst beginnt um 14 Uhr. Der Heimatforscher und Vorsitzender des „Freundeskreis für Brauchtum und Geschichte Cleeberg“ Jörg Schmidt, führt die Gruppe durch den historischen Ortskern.