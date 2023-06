Heimatkundliche Wanderung in Oberkleen

Langgöns-Oberkleen. Der Heimat- und Geschichtsverein Oberkleen lädt alle Interessierten zu einer Wanderung mit anschließender Führung für Sonntag, 11. Juni ein. Start ist um 13 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Oberkleen, in der Brückenstraße. Der Hinweg führt über den sogenannten historischen „Totenweg“. Nichtwanderer können direkt zur Führung nach Cleeberg zum Bürgerhaus in der Forsthausstraße kommen. Diese beginnt um 14 Uhr. Der Heimatforscher Jörg Schmidt, führt die Gruppe in einem 90-minütigen Rundgang durch den historischen Ortskern. Im Anschluss wird im Bürgerhaus Cleeberg Kaffee und Kuchen angeboten. Der Unkostenbeitrag für die Führung, Kaffee und Kuchen beträgt acht Euro. Um Anmeldung bis Dienstag, 6. Juni, bei Werner Röhrich, per Mail an werner-roehrich@t-online.de oder telefonisch unter 06447-1319 wird gebeten.