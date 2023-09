Langgöns-Dornholzhausen. Die Gemeinde Langgöns plant den Bau einer Benjeshecke in Dornholzhausen, oberhalb der Schulstraße entlang des bereits gezogenen Grabens. Wer die Arbeiten tatkräftig mit Schaufel, Spaten und Astschere unterstützen möchte, trifft sich am Samstag, 30. September, um 9 Uhr am Kindergarten Dornholzhausen, Schulstraße. Für eine bessere Planung wird um Anmeldung per E-Mail an s.mueller@langgöns.de gebeten.