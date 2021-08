Der neue Mobilfunkmast am Rande von Niederkleen. (Foto: Rieger)

NIEDERKLEEN - „Zumindest einen vorläufigen Baustopp, bis zur endgültigen Prüfung der rechtlichen Situation der Baumaßnahme, halte ich für angemessen.“ Das sagt Klaus Textor aus Nieder-kleen. Es geht um den Mobilfunkmast, den die Telekom gerade auf einem gemeindlichen Grundstück am Rande eines Wäldchens in der Gemarkung nordwestlich von Niederkleen errichten lässt. Textor hält den Bau des Mastes an dieser Stelle für rechtswidrig. Ihm ist klar, dass er den Bau nicht mehr verhindern wird, er möchte aber darlegen, dass die Verpachtung des Grundstücks „auf einer besonderen Schutzanlage“ nicht in Ordnung ist.

Er sagt und kann entsprechende Kartenauszüge vorlegen: „Die Fläche, auf welcher jetzt der Funkmast errichtet wird (Flur 9 Nr.105), steht unter besonderem Naturschutz, was die Genehmigung zur Errichtung des Funkmastes infrage stellt. Zudem hat man die Teilfläche ein weiteres Mal als Kompensationsfläche gemeldet.“ Dennoch habe die Untere Naturschutzbehörde den Bau des Funkmastes genehmigt. „Hier liegt vieles im Argen“, kritisiert der Niederkleener, der auf die Gemeinde Langgöns nicht gut zu sprechen ist: „Da die Gemeinde Langgöns über Jahrzehnte keinerlei Unterlagen aus den Flurbereinigungsverfahren besessen hat, ist sie wie im Blindflug mit Eigentumsrechten und Pflichten, mit Verantwortlichkeiten, die ihr im allgemeinen Interesse – zum Wohle der Allgemeinheit – auferlegt waren und immer noch sind, umgegangen.“ Die Fläche, auf der jetzt der Funkmast gebaut wird, sei im Rahmen der Flurbereinigung in den 70er Jahren dem Naturschutz gewidmet worden. „Dies hat immer noch Gültigkeit und die Sicherung ist zu gewährleisten“, betont Textor. Versuche, von der zuständigen Behörde, dem Forstamt Wetzlar, Auskünfte zu bekommen, ebenso wie unter anderem von der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) und der Gemeinde Langgöns, seien bislang ergebnislos gewesen, „die Zuständigkeiten werden hin- und hergeschoben, oder es gibt erst gar keine Antwort nach vielen Wochen“, berichtet er von seinen Erfahrungen.

Der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch sagt zu diesen Vorwürfen: „Ich muss hier Klaus Textor erneut widersprechen und einige Behauptungen richtigstellen.

Der Funkmast, der inzwischen in der Gemarkung Niederkleen errichtet wurde, hat ein ganz reguläres Verfahren durchlaufen, bei dem auch der Standort geprüft und genehmigt wurde.“ Die Gemeinde habe als Flächeneigentümer schon vor seiner Amtszeit bewusst diesen Standort ausgewählt und in Absprache mit der Bauaufsicht und der UNB einen Bauantrag gestellt, bei dem auch die naturschutzrechtliche Bedeutung geprüft und gewürdigt worden seien. „Denn die angesprochene Kompensationsfläche steht dem Bau des Mastes nicht entgegen, sondern wurde erst im Rahmen des Bauantragsverfahrens in 2020 als Ausgleich für den Bau genau dieses Mastes auf dem gleichen Grundstück im Umfeld des Funkmastes neu beantragt und eingerichtet.“ Sie werde zukünftig umgesetzt.

Reusch betont: „Ich bin auch insgesamt sehr froh, dass dieser Mast nun errichtet wird und damit zukünftig die Mobilfunkversorgung von Dornholzhausen und Niederkleen nochmals deutlich verbessern wird und somit einen weißen Fleck schließt.“ Wenn man die Infrastruktur für die Bevölkerung anbieten wolle, dann müsse man auch geeignete Grundstücke dafür bereitstellen.

„Insgesamt möchte ich hier auch nochmals verdeutlichen, dass Herr Textor meines Erachtens einem grundsätzlichen Fehlurteil erliegt, indem er nun zum wiederholten Male die Flurbereinigungssatzung von 1970 als quasi unveränderlich heranzieht, um bestimmte Vorhaben in der Gemarkung Niederkleen zu verhindern, sei es der Steinbruch, die Entwicklung des Mischplatzes, die Feldwege oder nun der Funkmast.“ Es sei mitnichten so, dass durch die Satzung die Gemarkungen sozusagen einer Veränderungssperre unterlägen. „Die Aufteilung, Nutzungsformen und rechtlichen Grundlagen entwickeln sich über die Jahrzehnte und haben immer wieder Anpassungen und Änderungen durch Einzelentscheidungen der gemeindlichen Gremien erlaubt. Das haben alle Gespräche und rechtlichen Nachforschungen gezeigt, die wir als Gemeinde zu diesem Thema eingeholt haben.“