Hilfsaktion: Masken für sich und andere nähen

LANGGÖNS - Unter dem Motto „Langgöns näht für Langgöns“ hat sich Silke Bangel-Glaum vom „S´Lädchen“ in Niederkleen etwas ausgedacht: Sie hat Nähpakete für das Nähen von Masken zusammengestellt, die abgeholt werden können.

„Folgende Idee steckt hinter dem Projekt: Die Pakete enthalten Material für zehn Masken. Genäht werden darf für den eigenen Bedarf“, erklärt die Niederkleenerin. Übrige fertige Masken können im „S´Lädchen“ zurückgegeben werden und werden von dort an soziale Einrichtungen verteilt.

Die ersten 50 Masken konnten so schon an das Familienzentrum für krebskranke Kinder in Gießen und an den Pflegedienst Stefanie Ruth im Kernort Lang-Göns übergeben werden. Soziale Einrichtungen, Einkaufsdienste und ähnliche Dienstleister, die Bedarf an Masken haben, oder Menschen, die gerne die Nähaktion unterstützen möchten, können sich bei der Gemeinde Langgöns unter 06403/902020 oder direkt im „S´Lädchen“ unter 06447/9699450 melden.

Wer die Aktion finanziell unterstützen möchte, kann dies im Geschäft tun, wo eine Box aufgestellt ist, oder per Paypal an silke@slaedchen.com