Holzvermarktung für Fichten kollabiert

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch (CDU) teilte in der Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses mit, dass das Mobilitätskonzept für den Kernort Lang-Göns gestartet ist: Eine erste Begehung im Ort habe kürzlich stattgefunden. Der Ablauf, der nach einem festen Programm gegliedert ist, sieht als Nächstes einen Workshop mit den gemeindlichen Gremien vor. Auch örtliche Gruppierungen wie der Seniorenbeirat sollen hierbei eingebunden werden.

Der Langgönser Revierförster Ralf Krämer berichtete über die aktuelle Situation in den Wäldern der Gemeinde. Er zeichnete ein düsteres Bild: Die beiden vergangenen Trockenjahre und die damit verbundene hohe Borkenkäferpopulation sowie weitere Schädlinge setzten den Bäumen und insbesondere den Fichten extrem zu. In einem Bereich seien 15 Hektar Fichte am Stück kaputt, „wenn man da hinkommt, da kriegt man einen Schock!“, sagte er. Auch die Holzvermarktung für Fichten sei „komplett kollabiert, es gibt keine Absatzmöglichkeiten, wir können das Holz nicht mehr kostendeckend verkaufen“, berichtete Krämer. Beim Verkauf gewährt das Land Hessen zwar Zuschüsse pro Festmeter Schadholz, wie der Ausschussvorsitzende Dr. Michael Buss (Grüne) ergänzte, dennoch finde „momentan überhaupt kein Absatz statt“, so der Förster. Bürgermeister Marius Reusch informierte, dass derzeit nur die Fichten geschlagen werden, die auch direkt aus dem Wald heraustransportiert werden können, um das Lagervolumen gering zu halten. Bei der Strategie im Umgang mit der aktuellen Situation steht die Verkehrssicherheit an erster Stelle – hier werden geschädigte Bäume zuerst entlang der Straßen und Wege gefällt – und dann der Verkauf des Holzes. Vorschlag des Försters ist es, kleinere Bereiche mit abgestorbenen Fichten vorläufig stehen zu lassen und nur die großen Flächen mit standortgerechten klimaresistenten Laubbaumarten wie Buche und Eiche sowie weiteren Mischbaumarten aufzuforsten. „Wir wollen schauen, was die Natur auf diesen Flächen selbst einbringt und das durch unsere Maßnahmen ergänzen, wir wollen keine hektische Aufforstung“, betonte der Waldexperte.

Rund 5500 Euro sind bislang für die Ende 2019 gestartete Aktion „Bäume für den Klimaschutz“ auf den Konten der Gemeinde Langgöns eingegangen. Diese Summe reicht für 550 Bäume. Geplant ist, im kommenden Herbst eine erste Fläche in der Abteilung 305 im Waldgebiet Wehrholz, gelegen zwischen Lang-Göns, Dornholzhausen und Niederkleen, oder vielleicht auch eine alternative Fläche mit jungen Bäumchen aufzuforsten. Bis dahin werden weiterhin gerne Spenden angenommen, denn pro Hektar Waldfläche wird ein zehnfaches an Bäumen benötigt.

Keine südliche Variante

Einstimmig mit sechs Ja-Stimmen und einer Enthaltung gaben die Ausschussmitglieder der Variante mit nördlichem Trassenverlauf zur L 3133 des geplanten Radwegs zwischen dem Kernort Lang-Göns und Niederkleen den Vorzug. Eine südlich verlaufende Variante wurde verworfen. Der neue Radweg soll die westlichen Ortsteile im Kleebachtal an die Kerngemeinde anbinden und eine sichere Verbindung darstellen. Der Radweg ist straßenbegleitend auf einer Länge von rund 3,3 km in einer Breite von 2,5 bis 3 m zuzüglich Bankette geplant. Daniel Seipp vom Planungsbüro stellte die favorisierte Trassenplanung vor: Sie punktet unter anderem mit einer direkten Anbindung an das Gewerbegebiet „Lützelwiesen“, bindet die Radroute durch den Wald zum Mandlerweg an und bietet eine Verknüpfung mit dem Radweg nach Dornholzhausen ohne Querung der Landstraße an. So wenig Bäume und Gehölze wie möglich sollen beim Bau entfernt werden. Der Radweg soll auch eine Anbindung an das Fachmarktzentrum „Am Lindenbaum“ in Lang-Göns herstellen.

Einhergehend mit dem Radwegebau könnte außerdem ein Kreisverkehr am Ortseingang von Niederkleen entstehen, der ein sicheres Überqueren der Kreuzung für Radfahrer, Fußgänger und den Kfz-Verkehr ermöglichen würde. Durch die Reduzierung der Geschwindigkeiten auf der L3129/L3133 würde auch die Verkehrssicherheit erhöht werden. Die grundsätzliche Machbarkeit muss noch mit Hessen Mobil abgestimmt werden. An der Kreuzung kommt es seit Jahren immer wieder zu Unfällen.