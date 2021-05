hr-Team dreht Beitrag über Langgönser Feldhamster für die Hessenschau

Das Team des Hessischen Rundfunks filmte in Langgöns die Arbeit der Feldhamsterschützer. Foto: Rieger

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Was war denn da los? Einige Spaziergänger in der Gemarkung südlich von Langgöns wunderten sich vor einigen Tagen sehr, dass mehrere Menschen mit Corona-Abstand ein großes Feld abschritten und dabei noch von einem Mann mit einer großen Kamera gefilmt wurden.

Des Rätsels Lösung: Ein Team des Hessischen Rundfunks drehte in Langgöns einen Beitrag für die Hessenschau, in dem die Feldhamster von Langgöns im Mittelpunkt stehen werden.

Dabei durfte Martin Wenisch, der Vorsitzende der örtlichen Nabu-Gruppe und im Ort als "Hamstermann" seit vielen Jahren bekannt, nicht fehlen: "Unsere Feldhamsterflächen sind eben die Besten in ganz Hessen und das zieht große Aufmerksamkeit mit sich", freute er sich. Langgöns sei in dieser Hinsicht ein echter "Hingucker" und überregional bekannt. "Wir haben im Frühjahr Dichten von zwei Bauen/ha, davon können andere Kommunen nur träumen. Jeder, der in Deutschland ernsthaft über den Hamster arbeitet, weiß auch, wo die Gemeinde Langgöns liegt", so der langjährige Hamsterbetreuer vor Ort.

Seit vielen Jahren werde hier mit den Landwirten und den Behörden sehr gut zusammengearbeitet, um die Agrarlandschaft ökologisch aufzuwerten. "Nicht nur Feldhamster sind hier noch vorhanden, auch Rebhühner, Feldlerchen und Schafstelzen kommen hier noch vor, die in anderen Landesteilen bereits ausgestorben sind", betont der Tier- und Naturschützer.

Er und seine Mitstreiter von der Arbeitsgemeinschaft Feldhamsterschutz und dem Senckenberg Institut der Naturschutzgenetik sind in diesen Tagen und Nächten wieder unterwegs, um Hamster zu kartieren. "Die Frühjahrskartierungen zeigen an, wie viele Tiere erfolgreich über den Winter gekommen sind. Jedes geöffnete Loch zeigt uns einen Hamster an und dies gibt uns einen enormen Motivationsschub, um uns weiter für diese bedrohte Tierart einzusetzen", erläuterte Martin Wenisch.

Auch in diesem Jahr laufen einige Abschlussarbeiten von der Gießener Universität über den Feldhamster in der Langgönser Gemarkung. "Wir sind sehr daran interessiert, dass wir mehr über den Hamster lernen, damit der Schutz noch effektiver umgesetzt werden kann", sagte Wenisch.

So wurde beispielsweise in einer Diplomarbeit festgestellt, dass die Langgönser Feldhamster genetisch verarmt sind und die Überlebensfähigkeit der Tiere stark eingeschränkt ist. Um dies zu ändern, sollen die Tiere durch Einkreuzungen von Hamstern anderer Populationen wieder vitaler gemacht werden. Dies soll unter kontrollierten Bedingungen in einer "Artenschutzstation Feldhamster" in Langgöns geschehen. Diese wird momentan eingerichtet und kann voraussichtlich noch in diesem Frühjahr eingeweiht werden.

Der Beitrag soll in den nächsten Tagen in der Hessenschau gesendet werden. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.