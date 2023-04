Hunden ein zweites, schöneres Leben ermöglichen

Am 21. April 1943 in Saarlouis geboren, lebte die Kauffrau, die zuletzt mit einem Büro- und Schreibservice selbstständig war, viele Jahre mit ihrem Mann in Frankfurt. Seit 1990 ist Cleeberg ihre Heimat. Ihr Mann verstarb 2008. Seit fast 40 Jahren engagiert sie sich für den Tierschutz. „1984 bekam ich meinen ersten Beagle, den habe ich als Welpen aus schlechter Haltung für viel Geld freigekauft, Bonny hat mich 14 Jahre begleitet“, erinnert sich Wertich an ihre erste Begegnung mit dieser Hunderasse. „Wenn für Tierversuche Hunde benötigt werden, sind es in der Regel Beagle, denn sie sind ausgesprochen freundlich, zugleich sehr robust und können als Meutehunde gut im Rudel leben.“ So stieß Gisela Wertich zur „Laborbeaglehilfe“.