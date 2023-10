Im Café „Treffpunkt in Lang-Göns ist jeder willkommen

Der Migrationsbeauftragte möchte nun gern eine Kinderbetreuung einrichten. Ehrenamtliche für das Café sind willkommen. Interessenten können sich an Ekrem Özyesil wenden unter Telefon 0179-6835833 sowie per E-Mail an migration@langgoens.de - oder sie können ganz einfach an einem Donnerstagnachmittag in der Seniorenwerkstatt in der Wiesenstraße 18 vorbeischauen.