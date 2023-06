Im Gerätehaus steigt das erste Fest

Langgöns-Dornholzhausen. Den Termin teilte der Vorsitzende der Feuerwehr, Alexander Schwedes, in seinem Jahresbericht bei der Jahreshauptversammlung mit. Aus dem vergangenen Jahr gab es noch mehr zu berichten: Im Frühjahr 2022 erfolgte wegen des anstehenden Umbaus der Umzug aus dem Gerätehaus in die „Wache 2“ auf dem Anwesen der Familie von Wehrführer Alexander Höchst. Geselliger Höhepunkt sei das Backhausfest gewesen, das wegen des Umbaus im Kirchgarten gefeiert wurde. Schwedes kündigte an, dass die Helfer am Kirmessonntag, 20. August, zu Mittagessen und Getränken eingeladen werden.