In Langgöns gab es Kamelle für tolle Masken kleiner Narren

Mund-Nase-Schutz einmal im Faschingslook: Die Bastelaktion maskenball@home der Fauerbach-Apotheke in Lang-Göns machte es möglich. Foto: Rieger

LANGGÖNS - Die nun zu Ende gegangene Faschingszeit wird wohl den meisten als eine der ruhigsten überhaupt in Erinnerung bleiben. Kein Straßenkarneval, kein Helau und Alaaf, kein Kinderfasching, keine Kostümbälle, so gut wie nichts mit lustig. Schade ist dies gerade auch für die Kinder, die bei vielen Karnevalsveranstaltungen in Corona-freien Zeiten sonst immer besonders viel Spaß am närrischen Treiben haben. Um den kleinen Narren zumindest ein kleines bisschen Faschingsatmosphäre zu vermitteln, hatte das Team der Fauerbach-Apotheke um Apothekerin Dr. Kristin Forner im Rottweg in Lang-Göns die Idee, eine kleine Faschingsbastelaktion für die Kids anzubieten: "Maskenball@home lautete das Motto. Für jede Mund-Nase-Maske, die für den Fasching umgestaltet worden ist, gab es bei uns eine Tüte Kamelle", berichtete Forner. So wurde die Welt ein bisschen auf den Kopf gestellt, denn statt wie sonst Masken zu verteilen, gingen nun Masken in der Apotheke ein. Die kleinen Kunstwerke wurden auch im Schaufenster ausgestellt. Die Motive waren abwechslungsreich, so gaben sich beispielsweise Bob der Baumeister, Micky Maus, Flamingos, ein Hase, Fische, verschiedene Blumenmotive und sogar eine rote Knubbelnase, die aus der Nähe eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Coronavirus aufwies, ein Stelldichein. "Die kunterbunt gestalteten Masken machten nicht nur Spaß, sondern trugen auch das Gefühl der fünften Jahreszeit in unsere Apotheke, das wir in diesen Corona-Zeiten sonst so sehr vermissen", freute sich das an den Faschingstagen bunt kostümierte Apothekenteam über die vielen kleinen kreativen Maskenlieferanten.