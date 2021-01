In Langgöns ohne Führerschein unterwegs

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - (red). Ungewöhnlich waren die Angaben, die eine 47-Jährige am Sonntag gegen 0.45 Uhr während einer Verkehrskontrolle gegenüber Polizeibeamten machte. Die Frau wurde in der Straße Am Mühlberg kontrolliert. Sie war die Fahrerin eines Kleintransporters, an dem sich spanische Kennzeichen befanden. Als die Kolumbianerin die Streife sah, tauschte sie mit ihrem Beifahrer den Sitz.

Bei der Kontrolle konnte die 47-Jährige laut Polizei keine Fahrerlaubnis vorzeigen. In ihrer Wohnung zeigte sie den Beamten einen „abgelaufenen“ Führerschein aus Panama. Zum Abschluss ihrer Befragung äußerte sie, dass sie in den nächsten Tagen nach Spanien fahren wolle, um dort einen gültigen Führerschein in Empfang zu nehmen.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.