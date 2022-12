Infoveranstaltung zu Mini-PV-Anlagen

Langgöns. Zu einem Infonachmittag zum Thema Mini-Photovoltaik (PV)-Anlagen lädt die Gemeinde Langgöns am Freitag, 16. Dezember, um 16 Uhr in das Bürgerhaus im Ortsteil Lang-Göns, Am Alten Stück 3 ein. An diesem Nachmittag gibt es Informationen u. a. zur Funktionsweise, dem Aussehen, der Inbetriebnahme und der Leistungsfähigkeit von Balkonkraftwerken. Die Fragen der Besucher werden von Anbieter der PV-Anlagen und Susanne Müller, die Klimaschutzmanagerin der Gemeinde Langgöns, beantwortet. Der Eintritt ist frei.