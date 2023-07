Insekten-Expedition im Kleebachtal

Langgöns-Cleeberg. Zu einer circa dreistündigen Insekten-Expedition unter dem Motto „Schön-Wichtig-Bedroht! Heimische Insekten kennenlernen“, lädt die NABU-Gruppe und der Naturschutzverein Oberes Kleebachtal, am Samstag, 22. Juli, ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Waldhaus Cleeberg. Dr. Hans-Jörg Wilhelm wird den Teilnehmern zeigen, welche Insekten heimisch und wie wichtig sie für den Naturkreislauf sind. Bitte an festes Schuhwerk und lange Hosen denken. Die Teilnahme kostet zehn Euro. Für Kinder bis 14 Jahren und für Mitglieder der NABU-Gruppe und des Naturschutzvereins Oberes Kleebachtal ist die Teilnahme kostenfrei. Anmeldung bitte unter an Cornelia Thiele per E-Mail an info@nabu-oberes-kleebachtal.de oder unter Telefon 01575-6479638.