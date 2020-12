Isabell Dern neue Spitzenkandidatin bei den Grünen

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Die Langgönser Grünen haben ihre Liste für die Wahl zur Gemeindevertretung und die beiden Ortsbeiräte in Lang-Göns und Dornholzhausen aufgestellt. Sie sind damit in Langgöns die erste Partei, die ihre Kandidatenauswahl für die bevorstehende Kommunalwahl im kommenden März öffentlich macht. Dabei treten sie mit einem Generationswechsel bei der Spitzenkandidatur an: Hans Noormann, der Vorsitzende des Ortsverbandes, teilte mit, dass Isabell Dern zur neuen Spitzenkandidatin gewählt wurde. Die 38-jährige Bankkauffrau ist verheiratet und hat zwei Kinder. Im Laufe der Legislaturperiode rückte sie in die Gemeindevertretung nach und hat ihren bisherigen Schwerpunkt in der Mitarbeit im Sozialausschuss. Hier möchte sie sich auch zukünftig engagieren.

Auf Platz zwei kandidiert der Erste Beigeordnete Hans Noormann, der unterstrich, dass in der letzten Legislaturperiode die Verantwortung der Grünen noch mal deutlich zugenommen habe. Gerade auch durch die deutliche Präsenz im Gemeindevorstand gelinge die Umsetzung grüner Politik wesentlich konsequenter. Mit Eheline Steffens kandidiert auf Platz drei eine versierte Wirtschaftsexpertin mit sehr viel Berufserfahrung, die sich zukünftig aufgrund des nahenden Ruhestandes wesentlich intensiver in die aktive Arbeit einbringen kann. Der Fraktionsvorsitzende und Vorsitzende des Umweltausschusses, Dr. Michael Buss, folgt auf Platz vier. In seiner Vorstellung betonte er die Möglichkeiten der Gemeinde im Bereich der Ökologie und des Umweltschutzes. Die Entscheidung, Langgöns als klimafreundliche Kommune zu entwickeln, habe nicht nur mit der Einstellung einer Klimaschutzbeauftragten bereits deutliche Spuren hinterlassen.

Die weiteren Kandidaten, die sich gute Hoffnungen auf einen Einzug in das Gemeindeparlament machen können, sind Annette Mulitze (parteilos), Hans Dern, Eva Oberschelp (parteilos und engagiertes Mitglied der Gruppe Zukunft für Langgöns in Niederkleen) sowie Geronimo Sanchéz. Insgesamt besteht die Liste aus 17 Personen, wobei Gerd Lengler auf dem Ehrenplatz 17 kandidiert, nachdem er die Grünen 15 Jahre im Gemeindevorstand überzeugend und mit viel Engagement vertreten hat. Bei der Ortsbeiratswahl kandidieren die Grünen mit einer Liste im Kernort Lang-Göns mit dem Spitzenkandidat Martin Steffens und in Dornholzhausen mit Geronimo Sanchéz auf Platz eins.