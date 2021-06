Jagd auf Mr. X in Langgöns

Sie stellten das Ferienspielprogramm 2021 vor (v.l.): Susanne Müller, Marius Reusch und Daniela Urban. Foto: Rieger

LANGGÖNS - Von "Findefüchse auf Entdeckungstour" über "Mäusefallenautos", einer "Riesenseifenblasenwerkstatt" bis hin zu "Langgöns-Yard - Jagd auf Mr. X": Die Ferienspiele der Gemeinde Langgöns finden mit attraktiven Angeboten und einem entsprechenden, vom Gemeindevorstand genehmigten Hygienekonzept statt. Der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch stellte es gemeinsam mit Jugendpflegerin Daniela Urban und Klimaschutzmanagerin Susanne Müller vor. 30 abwechslungsreiche Angebote umfasst das Programm.

"Daniela Urban hat sich wieder ein sehr überzeugendes Konzept ausgedacht. Wir haben erneut ein gutes Angebot zusammengestrickt", betonte der Rathauschef und dankte der Jugendpflegerin für ihr Engagement. Es gibt wieder ein verlässliches Halbtagsangebot für 6- bis 13-Jährige über den Zeitraum der letzten drei Ferienwochen von Montag, 9. August, bis Freitag, 27. August.

Das Programm und die Anmeldung dafür sind auch in diesem Jahr wieder ausschließlich online unter

www.langgoens-web.de oder www.langgoens.ferienprogramm-online.de zu finden. Ab sofort und noch bis zum 30. Juni ist die Onlineanmeldung möglich. Anschließende Anmeldungen werden im Büro der Jugendpflege, Am alten Stück 3, angenommen. Das Angebot ist ähnlich wie in den Vorjahren und bietet mit Sport-, Spiel-, Kreativ- und Wissensangeboten viel Abwechslung. "Neu ist, dass sich die Kinder für eine ganze Woche anmelden sollen. Sie bleiben dann auch die ganze Woche über in ihrer Gruppe zusammen, das ist sicherer wegen Corona", erklärte Urban. Außerdem biete es den Vorteil, mit dem Programm flexibel aufs Wetter reagieren zu können und zum Beispiel bei großer Hitze kurzfristig einen Schwimmbadbesuch der Gruppe für den nächsten Tag einzuplanen. Zweimal wöchentlich müssen die Kinder einen negativen Coronatest vorlegen. Jeden Morgen wird bei den Kindern zuerst die Körpertemperatur gemessen. "Wir haben im vergangenen Jahr mit all diesen Maßnahmen sehr gute Erfahrungen gemacht", betonte die Jugendpflegerin. Angeboten werden Kreativ- und Wissensangebote wie "Experimente im Alltagslabor", "Faszination Wasser", "Seifenblasenteststation" oder "WhatsApp, Insta und Tiktok", Sportaktionen wie "Rund um den Ball/Beachvolleyball", "Sportarten mit Schläger" und "Breakdance" mit erfahrenen Trainern. An Ausflügen in die nähere Umgebung gibt es wegen Covid-19 in diesem Jahr nur ein Angebot: Es geht ins Maislabyrinth. Kurse in Kooperation mit der Langgönser Seniorenwerkstatt finden wegen Corona nicht statt, von Vereinsseite sind der Theater- und Kulturverein K.A.P. aus Dornholzhausen mit "Verkleiden und Theater spielen" dabei, außerdem die Abteilung Handball und Fußball des TSV Lang-Göns, der Nabu Dornholzhausen, die Floorballer vom TSV Ebersgöns und die Funtastic Sports aus Wetzlar mit ihrem beliebten "Parkour".

Neben dem erfahrenen Betreuerteam um Urban gibt es auch externe Anbieter. Die Langgönser Klimaschutzmanagerin Susanne Müller bietet eine "Klimaschutzrallye" mit Schatzsuche als Wettbewerb verschiedener Gruppen und das Thema "Erdbeeren im Winter - Hilfe, der Eisbär schwitzt" an. "Dabei lernen die Kinder spielerisch und kindgerecht den Klimaschutz zu verstehen und erfahren, was sie persönlich dafür tun können", erklärte Müller.

Seit Freitag ist die Anmeldung online. "Stand Montag hatten wir schon 25 Anmeldungen", freute sich Urban.