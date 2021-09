Jetzt teilen:

CLEEBERG - (ikr). Der Vorstand der Jagdgenossenschaft „Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Langgöns-Cleeberg“ lädt zu seiner Genossenschaftsversammlung für Sonntag, den 19. September, ab 10.30 Uhr in das Waldhaus am Waldsportplatz in Cleeberg ein. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Jahresberichte des Jagdvorstands und der Jagdpächter und die Verwendung des Jagdpachtertrags. Im Anschluss sind alle Teilnehmer zu einem Imbiss eingeladen. Es gibt aufgrund der Pandemie ein Hygienekonzept.