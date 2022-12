Langgöns. Am Freitag, 30. Dezember spielt die Band „David & the 3 Goliaths“ in der Gaststätte „Zum Kleebachtal“ in Dornholzhausen. Die Band aus Hüttenberg steht für handgemachten Akustik-Rock und zelebriert ihren Jahresabschluss im Nachbarort. Los geht es ab 20 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro.