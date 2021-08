„Jeder kann eine Menge tun“

Nicht nur um den Lebensraum der Eisbären, sondern um ganz viele Umweltthemen ging es beim Ferienspieleangebot in Langgöns mit (stehend, v. l.): Adriano Eckhardt, Barbara Roth, Susanne Müller und Ulla Laufer. (Foto: Rieger)

LANGGÖNS - „Mein Interesse an der Umwelt ist groß, wir wollen ja auch überleben. Außerdem mag ich Tiere gerne und finde es schade, dass Eisbären immer weniger Platz haben, weil das Eis langsam schmilzt.“ Damit erklärt Lea ihre Teilnahme am zweitägigen Ferienspielangebot „Erdbeeren im Winter – Hilfe der Eisbär schwitzt“ der Gemeinde Langgöns in Kooperation mit SeNa Umweltpädagogik.

Leas Freundin Liv sagt: „Ich bin auch an Klimathemen interessiert und finde es schade, dass die Bäume sterben, dass es Waldbrände gibt und viele Tiere dabei sterben müssen.“ Auch Katelynn ist ganz bei der Sache: „Es ist cool, dass wir uns so mit dem Klima beschäftigen und dass wir während dieser Zeit draußen sind.“ Auf dem Pfadfinderplatz im Kernort Lang-Göns sind neun Kinder und Jugendliche konzentriert dabei, sich in verschiedene Themen einzuarbeiten. Unterstützt und angeleitet werden sie von den SeNa-Umweltpädagoginnen Ulla Laufer und Barbara Roth sowie seitens der Gemeinde Langgöns von der Klimaschutzmanagerin Susanne Müller und Adriano Eckhardt. „Sich selbst und die Natur erleben“, das bedeutet die Abkürzung SeNa. Der erste Tag begann mit einer Ideensammlung, wobei die Frage im Mittelpunkt stand, was passiert, wenn es wärmer wird. Den Kindern wurde zunächst der Unterschied zwischen Wetter und Klima erklärt: Während das Wetter eine kurze Zeitspanne von Prozessen in der Erdatmosphäre bezeichnet, definiert sich Klima als über einen Zeitraum von 30 Jahren ermittelter Durchschnittswert. Aktuell ist der Zeitraum von 1991 bis 2020 der Vergleichsmaßstab. Die jungen Teilnehmer kamen zu verschiedenen Einschätzungen bei ihrer Beurteilung des Temperaturanstiegs: So berichteten einige, dass sie bei Wärme nachts besser schlafen könnten, bei anderen war es genau umgekehrt. Bei der Diskussion um die Frage, wie es zusammenhängt, dass Bäche austrocknen, aber auch überlaufen können und was Starkregen anrichten kann, wurde schnell klar, dass diese Umweltthemen sehr komplex sind. Einig waren sich die Mädchen und Jungen in ihrem Bedauern, dass es immer weniger Schnee im Winter gibt.

Spielerisch wurden verschiedene Aspekte beleuchtet, auch die Frage, wie sich die Menschen vor extremen Wetterlagen wie Hitze, Hochwasser oder Sturm schützen können, wurde besprochen. Es gab einen kleinen Versuch, um anschaulich zu demonstrieren, wie durch das Schmelzen des Poleises der Lebensraum für Eisbären immer weiter schwindet: In einem Glasbehälter befanden sich Steine, die Landmasse symbolisierten, darüber waren Eiswürfel geschichtet. Im Laufe des Vormittags schmolz das Eis, sodass schließlich nur noch ein kleines Stück Stein aus dem Wasser ragte. „Die Eisbären brauchen das Meer, um dort ihr Futter zu jagen. Sie brauchen aber auch Eisschollen oder Land, um dort zu leben. Wenn das Eis immer weniger wird, hat es der Eisbär nicht mehr so leicht“, erläuterte Barbara Roth die Problematik. „Ich wusste vorher nicht, dass der Klimawandel so schnell geht. Durch die Spiele haben wir anschaulich gesehen, dass die Eisbären immer weniger Platz haben“, kommentierte Lea.

In verschiedenen Gruppen beschäftigten sich die Kinder mit den Themen „Die Buchen im Klimawandel“, „Feuersalamander und Krähe“, „Eisbären in Gefahr“, „Hochwasser und Meeresspiegelanstieg“ und „Insekten“. Es wurden mit großem Engagement Plakate gestaltet und Bilder ausgemalt.

Auch Spielen und Basteln standen auf dem Programm: So fertigten die jungen Teilnehmer Holzanhänger, auf denen ein Eisbär dargestellt wurde. Die durften sie als kleines Souvenir dann mit nach Hause nehmen.

Am zweiten Tag ging es darum, aufzuzeigen, woher der Klimawandel kommt: „Warum schwitzt die Erde und was können wir und jeder einzelne dagegen tun?“ Thematisiert wurden unter anderem die Entwicklung der Erde, des Verkehrs, der Industrie, Tierwirtschaft, der Flächenverbrauch und die Bevölkerungszunahme weltweit. „Gerade läuft alles aus dem Ruder“, war ein Fazit. „Was können wir tun, um den Klimawandel aufzuhalten?“, diese Frage stand im Mittelpunkt. „Jeder Einzelne kann eine Menge tun“, machte Susanne Müller Mut. Überhaupt wurden diese doch recht ernsten Themen so aufbereitet dargestellt, dass sie den Kindern keine Angst machten. Als Gegenmaßnahmen, die jeder einzelne beherzigen kann, wurde zum Beispiel die Überprüfung des persönlichen Konsums genannt: Weniger kaufen und wegwerfen, mehr zu Fuß gehen, mit dem Zug und dem Fahrrad fahren, weniger Fleisch essen, dies alles sei einfach umzusetzen. In einem kleinen Theaterstück wurde mit Legofiguren die Entwicklung von CO2 und Sauerstoff nachgestellt. Ein Experiment mit Essig und Backpulver, bei dem CO2 freigesetzt wurde, machte dieses unsichtbare Gas begreifbarer. Viele Bewegungsspiele zum Thema rundeten das Ferienspielangebot ab. Zum Schluss schrieben die Kinder auf einen Handabdruck, was man selbst tun kann, „damit der Eisbär noch lange auf seiner Scholle bleiben kann“. Susanne Müller zeigte sich erstaunt über die vielen kreativen Ideen der Kinder. „Wir sind dem Klimawandel nicht hilflos ausgeliefert, wir können tatsächlich noch etwas tun“, diese Botschaft stand am Ende der Veranstaltung.

Im Rahmen einer Klimarallye mit dem Rad mit dem Titel „Eine kleine Reise um die Welt und wer entdeckt den Klimaschatz“ konnten bei diesem weiteren Ferienspielangebot andere Mädchen und Jungen unter Anleitung von Susanne Müller und Betreuern der Gemeindeverwaltung „einzelne Kontinente bereisen“ und dabei lernen, was wo auf der Welt los ist.