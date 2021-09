Jugendliche bringen Ideen für Gestaltung des Schotterplatzes zu Papier

Dieser Schotterplatz am Bahndamm in Lang-Göns soll für Jugendliche attraktiv gestaltet werden. (Foto: Rieger)

LANGGÖNS - (ikr). Der Schotterplatz am Bahndamm gegenüber dem Festplatz im Kernort Lang-Göns soll neu und attraktiv für Jugendliche gestaltet werden. Dazu hatte der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch (CDU) diese Zielgruppe im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms IKEK (Integriertes kommunales Entwicklungskonzept) gemeinsam mit André Hausmann und Dr. Andrea Soboth vom projektbegleitenden Fachbüro „Team 360°“ zu einer „Planungswerkstatt“ eingeladen. 16 junge Leute im Alter zwischen 13 und 17 Jahren nahmen teil und brachten ihre Ideen ein.

„Es ist uns wichtig, beim IKEK auch Treffpunkte für Jugendliche zu entwickeln und dafür mit ihnen direkt in den Dialog zu treten“, betonte der Bürgermeister. In drei Gruppen aufgeteilt, konnten die Teilnehmer ihre Wünsche visualisieren und formulieren. Einige machten sich als Erstes daran, den Platz auszumessen. Momentan sehr beliebt in dieser Altersgruppe sind sogenannte „Pump-Tracks“, das sind Anlagen für Biker und Skater in Form eines Rundkurses mit Wellen. Dieser Vorschlag wurde auch in Lang-Göns gemacht, weitere Ideen aus dem Sportbereich waren ein Stangenpark (Calisthenics), wo akrobatische Übungen mithilfe des Eigengewichts ausgeführt werden können, und ein multifunktionales Spielfeld für verschiedene Ballspiele (Soccerpark).

Um den Aufenthalt auf dem Platz angenehmer zu gestalten, gab es Vorschläge zu einem Unterstand mit Überdachung, auch verschiedene Bepflanzungen, eine Grillhütte und Panoramaliegen wurden gewünscht. „Besonders wichtig waren den Jugendlichen auch Abfallbehälter, wo beispielsweise Pizzakartons entsorgt werden können. Das fanden wir bemerkenswert“, berichteten Haußmann und Reusch.

Die gesammelten Ideen sollen nun einem Planer vorgelegt werden, der sie in Form einer Skizze darstellen wird. Beim 3. IKEK-Forum am 19. November sollen diese Ergebnisse dann vorgestellt werden. „Ich bin begeistert, dass sich die jungen Leute so eingebracht haben. Es ist wichtig, die Jugendlichen zu integrieren“, unterstrich Marius Reusch. „Es wäre wunderbar, wenn daraus etwas entsteht“, fasste André Haußmann die Planungswerkstatt zusammen.