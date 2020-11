Junges Bäumchen für zehn Euro

Das Aufforstungsteam arbeitet sehr zügig Hand in Hand. Foto: Rieger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - "Wir hoffen, dass hier ein zukunftsfähiger, klimaresistenter und wirtschaftsfähiger Wald entsteht. Diese Aufforstung ist ein wichtiger erster Schritt", sagte der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch bei einem Ortstermin im Waldgebiet "Wehrholz". Dort haben die Aufforstungsarbeiten im Gemeindewald begonnen. Nachdem im Herbst angefangen wurde, rund 40 Hektar kranke Bäume, das sind zusammengerechnet 56 Fußballfelder, auf dem Gebiet der Großgemeinde zu fällen, starten nun planmäßig die ersten Neupflanzungen. Ein Teil der jungen Bäumchen wird aus den Spendengeldern der Aktion "Bäume für den Klimaschutz" finanziert. Rund 18 000 Euro sind bis dato auf den Konten eingegangen.

Auf der 1,5 Hektar großen Fläche in der Abteilung 305 in dem Waldgebiet zwischen dem Kernort Lang-Göns, Niederkleen und Dornholzhausen arbeitet das Pflanzerteam in beeindruckendem Tempo. Revierförster Rolf Krämer erläuterte die Arbeiten: "Zunächst wurden drei Gatter gebaut zum Schutz der Pflanzen. Den Untergrund hier bildet Kalkgestein, sodass ausschließlich Laubholz gepflanzt wird. Am Wegesrand, außerhalb des Gatters, werden Elsbeeren im Einzelschutz gepflanzt, am inneren Rand Vogelkirschen gesetzt. Hauptwirtschaftsbaumarten sind Traubeneichen, jede vierte Pflanze ist eine Buche oder Hainbuche. Insgesamt werden auf der Fläche 13 000 junge Bäume gesetzt, wobei nicht alle aus dem Spendensäckel finanziert werden können, auch die Gemeinde trägt ihren Anteil bei."

Die Arbeiten für den Zaunbau und die Pflanzungen wurden ausgeschrieben. Ein eingespieltes Team aus drei Personen ist tätig: Mit einem besonderen Bohrer werden in Abständen von etwa einem Meter Löcher ausgehoben, die jungen Pflanzen in ein spezielles Pulver getunkt, damit sie genügend Wasservorrat speichern können und dann eingesetzt. "Es ist erstaunlich, wie schnell die ganze Maßnahme vom Zeitpunkt des Abholzens, über das Herrichten bis zum Pflanzen ablief", brachte der Langgönser Umweltberater Uwe Müller die Meinung aller auf den Punkt. Das sogenannte "Herrichten" wurde mit einem Forstmulcher durchgeführt, "dabei bleibt eine Mulchschicht liegen, die dafür sorgt, dass der Boden die Feuchtigkeit länger hält", erklärte Rolf Krämer. Klimaschutzmanagerin Susanne Müller würdigte die optimierten Arbeitsabläufe des Pflanzteams: "Das geht ja richtig schnell!"

Die Gatter werden zukünftig einmal monatlich kontrolliert, um festzustellen, ob Schwarzwild sie angebuddelt hat. Denn dann könnten Rehe durch den Zaun schlüpfen und die jungen Pflanzen durch Verbiss schädigen. An einigen Stellen der Gatter sorgen Überstege dafür, dass man sicher über den Zaun gelangen kann. "Die Überstege haben wir auch für die Wildkatzen gebaut, die in diesem Waldbereich leben und so problemlos die Gatter überwinden können", informierte der Förster.

"Wichtig war es uns, zeitnah die Spendenaktion sichtbar zu machen und in die Tat umzusetzen. Die Menschen sollen sehen, was mit ihrem Geld passiert", betonte Marius Reusch. Er sei froh, dass Förster Krämer und seine Mitarbeiter die Maßnahme "so schnell realisiert haben". Bezüglich des Zaunbaus hoffte er auf das Verständnis der Jägerschaft.

Neben der Fläche im Wehrholz werden zeitnah noch zwei weitere Flächen aufgeforstet. Beide liegen in Oberkleen, die eine in der Abteilung 706 und die andere hinter dem Jagdhaus in der Abteilung 614. Der Rathauschef betonte, dass die Aufforstungsarbeiten einen großen Posten im Wirtschaftsplan darstellten.

Angedacht sind auch Schilder im Bereich der Baumspenderfläche, die auf diese besondere Aktion aufmerksam machen. "2021 können Spaziergänger und Spender die fertigen Kulturen dann besuchen", hatte der Förster bereits bei einem früheren Termin eingeladen.

Die Aktion geht weiter: "Gerade von Privatspendern wird kontinuierlich gespendet", freute sich die Organisatorin. Auch Vereine und Firmen zählen dazu, einige haben große Summen gestiftet. Susanne Müller warb für ein besonders nachhaltiges Weihnachtsgeschenk: Zehn Euro kostet ein Bäumchen inklusive dessen Pflege. Eine Urkunde dokumentiert dieses nachhaltige und klimaschutzfreundliche Weihnachtsgeschenk. Spenden werden auf die Konten der Gemeinde Langgöns unter dem Stichwort "Aktion Bäume für den Klimaschutz" erbeten. Spendenquittungen können ab 50 Euro Spendenbetrag ausgestellt werden. Hier die Konten: Sparkasse Gießen, IBAN: DE 56 5135 0025 0244 0032 03, Volksbank Mittelhessen, IBAN: DE 45 5139 0000 0015 7412 01 und Sparkasse Wetzlar, IBAN: DE 33 5155 0035 0000 0002 16.