Jungunternehmer werben bei Postzentrum in Langgöns für Desinfektionsspender aus der Region

Vor dem Briefzentrum Langgöns konnte Niederlassungsleiterin Vera Guderian (rote Maske) die Desinfektionsspender in Empfang nehmen. Foto: Dickel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS (gdi). Dass die "Not immer noch erfinderisch" macht, beweisen die Jungunternehmer Dominik Witowitz, Cem Koc, Carsten und Sascha Hubing, die ein Malerunternehmen aus Wettenberg und eine Schreinerei in Gießen betreiben. Sie haben in Zeiten der Pandemie umgerüstet und werben für ihre Idee erstmals bei der Deutschen Post mit einem Desinfektionsspender aus der Region.

Bereits vor Ausbruch der Pandemie haben die kreativen Köpfe die Situation durchgespielt, bei denen ihre noch jungen Betriebe schnell in Schwierigkeiten geraten könnten. Damit diese womöglich auch hier eintreffende Situation von Auftragsrückgang, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und anderem abgefedert werden kann, entwickelten sie gemeinsam die Idee, einen Desinfektionsspender anzubieten. Auch ist ein Verleihkonzept in Arbeit, damit auch bei Firmenevents oder Hochzeiten die Hygiene sichergestellt werden kann.

Nachdem Technik, Chemie und Ergonomie entwickelt waren, passt nun Malermeister Cem Koc die Spender dem jeweiligen Firmendesign an. Auch der Spruch "bleibt gesund" auf dem Spendersockel verleiht dem ganzen eine sympathische Note.

Bei der Übergabe und Präsentation der Spender an die Niederlassung Betrieb Gießen der Deutschen Post in Langgöns erfreuten die Spender bereits die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der über 400-köpfigen Belegschaft, am Standort Langgöns, mit ihrer Firmenfarbe und dem Postlogo. Durch die einfache Beweglichkeit ist es für Niederlassungsleiterin Vera Guderian und ihr Team kein Problem, die Spender an den wichtigsten Verkehrswegen in der Niederlassung zu platzieren. Da sie auffällig sind, sind sie auch ein Erinnerungspoint, der die Belegschaft auf das so wichtige Hygieneverhalten hinweist.

Petra Ratcliffe hatte Niederlassungsleiterin Vera Guderian und ihrem Mitarbeiterteam Gitta Wobig (Sekretariat), Regine Keusgen (Gesundheitsmanagement) und Ingo Hofmann (Lean Advisor) vorgeschlagen und wurde nun in die Tat umgesetzt.

Im Rahmen der Präsentation hob Leiterin Guderian hervor, dass hiermit ein weiterer lokaler Unternehmer in das Firmen- und Geschäftsnetzwerk des Postzentrums Langgöns eingetreten sei. Denn als überregionaler Dienstleister sei es wichtig, auch mit der lokalen Geschäftswelt zu kooperieren.