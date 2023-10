KAP-Theateraufführung „Halbpension mit Leiche“

Langgöns-Dornholzhausen. Eine wohlwollende Atmosphäre erfüllt den Raum. Fünf Menschen sitzen mit ihrer Therapeutin in der Selbsthilfegruppe. Mörderinnen und Mörder mit ganz individuellen Geschichten befinden sich auf einem guten Weg. Sie wollen sich resozialisieren. Dafür eröffnen sie eine Pension. Kann das gut gehen? Ob das tatsächlich funktioniert, werden die Zuschauer in den Aufführungen „Halbpension mit Leiche“ des Theater-Ensembles vom Verein K.A.P. Dornholzhausen am Samstag, 4. und Sonntag, 5. November, um 18 Uhr im Bürgerhaus Dornholzhausen, Dorfstraße 1 erleben. Karten können zum Preis von 10 Euro im Vorverkauf per E-Mail an info@kap-dornholzhausen.de bestellt werden.