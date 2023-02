Langgöns. Zu einem Kappenabend unter dem Motto „Alle Speckmäus sind dabei – es gibt Bier auf Hawaii!“ lädt BAU Lang-Göns 1998 für Samstag, 18. Februar, ab 19.11 Uhr (Einlass 18 Uhr) in das Bürgerhaus Lang-Göns, Am Alten Stück 3 ein. Es wird ein kleines Programm mit Kostümprämierung und Tanzdarbietung geben. Eintrittskarten sind im Vorverkauf für acht Euro bei Beppler am Bahnhof, Bismarckstraße 1 und Blumenstube Rzehak, Am Mühlberg 4.