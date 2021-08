Karin Bramer seit 40 Jahren gute Seele in der Kita Mäuseburg

Janina Nern (r.) überreicht Karin Bramer im Namen des Kita-Teams Blumen und Geschenke. Foto: Rieger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - "Ich weiß alle Namen der Kinder, schon immer, das ist mir ein wichtiges Anliegen", sagt Karin Bramer und lächelt. Die Leiterin der Kindertagesstätte "Mäuseburg" in der Kerngemeinde Lang-Göns betreut mit ihrem Team mehr als 100 Mädchen und Jungen. Am 1. August konnte sie auf ihr 40-jähriges Dienstjubiläum in der Einrichtung blicken, seit fast 28 Jahren ist sie dort auch Chefin.

Auch wie die Eltern heißen und wer zu welchem Kind gehört, findet die Erzieherin "ganz wichtig". Dass Bramer ihren Beruf liebt, und das auch noch nach 40 Jahren, merkt man ihr ganz schnell an: "Man muss diesen Beruf einfach leben und von Herzen machen", verrät sie ihr ganz persönliches Berufsgeheimnis, "sonst funktioniert das nicht".

Die Lang-Gönserin hat schon in jungen Jahren gewusst, dass sie Erzieherin werden wollte. "Das war schon immer in mir", erzählt die sympathische Mittelhessin, die eine warmherzige Fröhlichkeit ausstrahlt. Knapp 20 Jahre war sie alt, als der damalige Langgönser Bürgermeister Heinz Ulm die junge Erzieherin 1981 einstellte. Die "Mäuseburg" ist seitdem Karin Bramers Wirkungsstätte. An diesem Ort hat sie in vier Jahrzehnten den großen Wandel innerhalb ihres Berufsstandes erlebt: "Heute sage ich gerne, das ist ein mittelständisches Kleinunternehmen, was ich leite, allein schon die Logistik ist eine große Herausforderung", bekennt die Lang-Gönserin. "Aber das liegt mir einfach, ich mache es gerne und bin mit viel Herzblut dabei, egal was kommt. Ich bleibe immer ruhig und sage mir, es könnte schlimmer kommen", verrät sie ihr Motto.

Rückblickend erinnert sie sich: "Als ich anfing, wurde noch in altersgleichen Gruppen gearbeitet, der Kindergarten hatte vormittags und nachmittags auf, mittags war Pause und die Kinder waren daheim." 1981 war der Kindergarten viergruppig, es gab keine Praktikantin und 25 Kinder pro Gruppe. "Ich fing mit den Dreijährigen an und habe die dann über drei Jahre betreut." 1985 wurde die "Mäuseburg" zur Tagesstätte umgewandelt, anfangs nutzten dieses Angebot 15 Kinder. Ab 1986 arbeitete man in altersgemischten Gruppen. "Schon immer hatten wir viele Kinder aus Migrantenfamilien. Das Haus war Anfang der 70er Jahre gebaut worden, weil so viele ausländische Mitbürger kamen, vorwiegend Italiener, Türken, Kroaten und Amerikaner", erinnert sich die Kita-Chefin. "Es war schon immer ein Haus der Vielfältigkeit, das ist es, was bereichert", ist sie überzeugt.

1990 wurden die Ganztagsplätze auf 30 Kinder erweitert und die regulären Kindergartenplätze auf 100 Kinder erhöht. Von September 1996 bis September 1997 oblagen Bramer als Gesamtleitung alle Kitas der Gemeinde, danach wurde die Einzelleitung wieder eingeführt. Aktuell besuchen 106 Kinder in altersgemischten Gruppen, ausgenommen die Kleinen, von zehn Monaten bis sechs Jahren die "Mäuseburg".

Das Konzept sieht eine teiloffene Gruppenarbeit vor, das heißt, die Kinder können sich nach dem Morgenkreis gegenseitig besuchen. Seit Mai 1998 gibt es die Natur- und Wandergruppe "Wandermäuse". Das ist ein Waldprojekt an einem Wochentag, bei der 20 Kinder mit zwei Erzieherinnen in Feld, Wald und Wiese unterwegs sind. "Auch der Ausbau der Krippengruppen im Anbau hat sich sehr positiv entwickelt", sagt Bramer.

19 Erzieherinnen, zwei Jahrespraktikantinnen, eine Praktikantin in der praxisintegrierten Ausbildung, eine Köchin, eine Küchenhilfe und drei Reinigungsfrauen kümmern sich darum, dass sich alle in der "Mäuseburg" wohlfühlen und alles gut funktioniert. "Wir leisten hier in der ,Mäuseburg' eine hervorragende Arbeit mit den Kindern, die ein großes Sozialverhalten und tolles Miteinander haben, was alle anderen Entwicklungsschritte sehr begünstigt", lobt sie ihr Team.

"Ich habe in den 40 Jahren zwei Generationen von Kindern betreut, das heißt, Kinder, die bei mir im Kindergarten waren, haben inzwischen schon ihre eigenen Kinder hergebracht. Wenn die dritte Generation kommt, muss ich gehen", lacht die Erzieherin, die von ihrem Team einmal eine Plakette mit der Aufschrift "Karin - Fels im Chaos" verliehen bekam. Das trifft es wohl ganz gut: "Man muss die Übersicht haben, egal was passiert, dabei aber auch spontan bleiben und offen für Neues."

Sind denn die Kinder heute anders als früher? "Ja, sie nehmen heute viel mehr auf, früher waren sie schon mit beispielsweise einem Fingerspiel zufrieden, heute brauchen sie mehr Input. Es ist schön, dass jedes Kind anders ist." Auch die Beziehung zu den Eltern habe sich gewandelt: "Früher war es dörflicher. Heute ist es manchmal ziemlich anonym", bedauert Bramer. "Eigentlich ziehen wir doch alle an einem Strang und wollen das Kind fördern, wo wir nur können."

Von der Politik wünscht sich die Kita-Chefin, dass Eltern keine Kita-Gebühren mehr zahlen müssen. "Dann können noch mehr Kinder ganztags kommen, dadurch wäre die Integration noch einfacher zu bewerkstelligen", ist sie überzeugt. Außerdem fände sie es gut, wenn Kitas als "Bildungswerkstatt" zukünftig ans Kultusministerium angeschlossen würden und nicht wie aktuell ans Sozialministerium: "Dort stecken wir in einer Sackgasse, unser Beruf wird dort nicht gefördert." An ihre Kollegenschaft appelliert sie, sich "gewerkschaftlich gut zu organisieren". Bramer selbst engagiert sich seit 40 Jahren in der Gewerkschaft Verdi. Sie weiß, dass Sozialberufe stark auslaugen können. Kraftsport, Krimis lesen, Gespräche mit Freunden und der Familie sind ihr privates Korrektiv. Fünf Jahre, dann wird sie 65, will sie noch weitermachen, "wenn ich gesund bleibe". Seit dem 1. Juli ist ihre neue Stellvertreterin die 38-jährige Janina Nern, eine gebürtige Niederkleenerin.

Bürgermeister Marius Reusch wird am heutigen Donnerstag die Verdienste seiner langjährigen und treuen Mitarbeiterin würdigen.