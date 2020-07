Kartoffelfreunde Oberkleen hoffen auf eine reiche und schmackhafte Ernte

Jetzt teilen:

OBERKLEEN (ikr). Die Kartoffelfreunde Oberkleen waren wieder fleißig: Sie sind im 9. Jahr aktiv, mittlerweile versorgen sich 37 Familien mit überwiegend festkochenden Kartoffeln. Jeder hat seine zugeordneten Reihen, die mit den entsprechenden Namensschildern versehen sind. Nach der Vorbereitung des Ackers werden mit einer Kartoffelsetzmaschine aus den 1960er Jahren der Firma Hassia/Butzbach die Kartoffeln gesetzt. In diesem Jahr sind das die Sorten Allians, Laura, Quartta und Belana. Die genannten Sorten werden in Lebensmittelmärkten in der Regel nicht angeboten, sie sind aber auf Wochenmärkten zu finden und werden dort an die Verbraucher verkauft, die schmackhafte, festkochende und gelbfleischige Kartoffeln zu schätzen wissen.

Nachdem der Acker maschinell bearbeitet wurde, ist Handarbeit angesagt. Kürzlich musste jeder seine Reihe hacken und das Unkraut entfernen. Nach dem üppigen Regen Mitte Juni haben sich die Kartoffelstöcke prächtig entwickelt und blühen zurzeit. Die Kartoffelfreunde hoffen daher auf eine gute Ernte. Das wären dann drei bis vier Zentner pro Familie. Meist werden zur Erntezeit an zwei Samstagen die Kartoffeln per Hand aufgelesen. Alle sind mit viel Spaß dabei, und besonders für die Kinder ist es eine bleibende Erinnerung. Erstmalig 2012 wurden gemeinsam 21 Reihen Kartoffel angepflanzt.