Keine Lösung für Glasfaser-Gesamtausbau im Kernort Lang-Göns

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - (ikr). „Sie haben viele Versprechungen gemacht, die sie aber nach und nach nicht eingehalten haben“, fasste der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch das Thema Glasfaserausbau durch das Unternehmen Deutsche Glasfaser zusammen. Als „sehr ernüchternd und enttäuschend, was die Flexibilität der Deutschen Glasfaser angeht“, resümierte auch Jürgen Knorz (CDU), Vorsitzender des Langgönser Haupt- und Finanzausschusses, in der Sitzung des Gremiums die Nachverhandlungen zum Glasfaserausbau in Langgöns.

Teilweise nur 15 Prozent

Hintergrund ist, dass im Kernort Lang-Göns in einigen Bereichen nicht die erforderliche Quote von Anschlussverträgen zustande kam. In allen übrigen Ortsteilen wurde die Quote von 40 Prozent erreicht und dort wird entsprechend flächendeckend ausgebaut. Die Gemeinde hat sich zum erklärten Ziel gesetzt, auch in Lang-Göns einen Gesamtausbau der Glasfasertechnik zu realisieren, betonte Bürgermeister Marius Reusch (CDU). Er hatte der Deutschen Glasfaser angeboten, über eine Schließung der Deckungslücke durch einen Zuschuss der Gemeinde zu sprechen. Dies lehnt das Unternehmen derzeit ab: Die Wirtschaftlichkeitslücke müsste durch aktive Verträge geschlossen werden. In den genannten Gebieten, es handelt sich um den alten Ortskern westlich der Bahnlinie sowie im Bereich Nord-Ost zwischen Holzheimer Straße, Goethestraße, Leihgesterner Weg, Ahorn- und Espenstraße, hätten nur 15 Prozent der Haushalte einen Vertrag abgeschlossen. Hier würde die Deutsche Glasfaser einen Ausbau in Betracht ziehen, wenn etwa 25 Prozent der Haushalte einen Vertrag abschließen würden. Es wurde keine Vereinbarung getroffen, weitere Verhandlungsgespräche sind geplant.

Die Gemeinde will nun auch parallel mit der Breitband Gießen GmbH Gespräche führen, um den Ausbau voranzutreiben. Dort läuft aktuell die Ausbaustufe III, bei der insbesondere auch außen liegende Bereiche wie zum Beispiel Aussiedlerhöfe angeschlossen werden. Es soll geklärt werden, ob die am Ortsrand liegende Gärtnerei Spieß in Dornholzhausen und der Auhof in Niederkleen in dieses Programm mit einbezogen werden können. Wenn dies nicht geht, soll hierzu noch einmal die Deutsche Glasfaser angefragt werden. Hans Dern (Grüne) schlug vor, zu prüfen, ob die Gemeinde nicht selbst den Ausbau vornehmen könne. Hier werden die Aussichten allerdings als gering eingeschätzt, meinte Knorz.

Im nicht-öffentlichen Teil wurden für fünf der aktuell sechs von insgesamt zwölf im Baugebiet „Gaulskopf“ in Espa von der Gemeinde angebotenen Bauplätze die Bewerber ausgesucht. Die Verträge können somit zur Unterzeichnung vorbereitet werden. Es hatte 41 Anfragen, viele davon aus Espa und den weiteren Ortsteilen der Gemeinde, gegeben. „Das Interesse an den Bauplätzen ist sehr hoch, und die Vergabekriterien haben eine gute Differenzierung und Bewertung der Bewerbungen ermöglicht“, bilanzierte der Bürgermeister. Einvernehmlich wurde vereinbart, dass auf dem größten Grundstück, das 1200 Quadratmeter umfasst, keine Villa gebaut werden soll, sondern stattdessen eine Bebauung für mehrere Wohnungen umgesetzt werden soll. Der Gemeindevorstand soll jetzt mit Baufirmen Kontakt aufnehmen, die entsprechende Bebauungsvorschläge vorlegen. Offen wird bis dahin bleiben, ob es sich um Eigentumswohnungen oder um bezahlbaren Mietwohnraum handeln soll. Auf jeden Fall sollen dabei eine gute Nutzung des Raums, aber auch soziale Aspekte berücksichtigt werden.

Dorf-App statt „Blättchen“?

Die Abonnentenzahlen des Langgönser Amts- und Heimatblattes sind seit Jahren rückläufig, 2020 bekamen es nur noch 31,7 Prozent aller Haushalte. Der Ausschuss beriet darüber, wie man die Bürger wieder besser erreichen kann. Würde die Gemeinde die kostenlose Verteilung an alle Haushalte finanzieren, würde das jährlich rund 50 000 Euro kosten. Auch sei zu bedenken, dass die wöchentliche Broschüre dann angesichts der Vielzahl weiterer Gratiszeitungen und Prospekte gleich im Papierkorb landen könnte.

Der Gemeindevorstand will mit dem Verlag nun verhandeln, was eine „Vollausgabe“ einmal monatlich kosten würde. Anschließend soll erneut beraten werden. Die aktuelle Version ist auch auf der Homepage der Gemeinde als E-Paper einzusehen. Außerdem wurde über die Möglichkeit einer Dorf-App für Langgöns diskutiert. Ein Pilotprojekt dazu läuft aktuell in Dornholzhausen. „Darin sehe ich große Chancen“, sagte der Bürgermeister. Die Vereine würden das Projekt unterstützen und mit Inhalten füllen. Zum Jahresende wird es ausgewertet und könnte bei Erfolg für alle Kommunen im Landkreis angeboten werden. Hier würde es dann Seiten mit Informationen aus der Gemeinde geben. Dr. Michael Buss (Grüne) gaben zu bedenken, dass es im Wesentlichen auch auf die redaktionellen Inhalte einer solchen App ankomme. Seine Fraktionskollegin Eva Oberschelp unterstrich: „Wenn sich keiner für die Gemeindepolitik interessiert, werden auch Apps nicht wahrgenommen.“